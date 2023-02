El precio del barril de petróleo registró hoy una fuerte baja en Nueva York debido al temor de los inversores por nuevas subas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) y pese a la amenaza de recortes en las exportaciones de Rusia y de continuos problemas de bombeos en varios países productores.

El barril de la variedad WTI bajó 3,2% y se negoció en US$ 73,90 mientras que el tipo Brent cayó 3,3% y se pactó en US$ 80,50 en el New York Mercantil Exchange (Nymex).

La difusión de las minutas de la última reunión de la Fed mostró que el organismo consideró que los recientes datos económicos podrían lugar a un nuevo y más severo ajuste de tasas en la próxima reunión del Comité Federal del Mercado Abierto cuando comience la primavera boreal.

El aumento del consumo en los hogares, la fortaleza del mercado laboral, la baja tasa de desempleo y la producción industrial resultaron más elevados que las proyecciones realizadas por el organismo.

Al mismo tiempo, las recientes declaraciones de funcionarios de la Fed insistiendo en una suba de la tasa de referencia por encima del 5% da por tierra con la esperanza de una recuperación de la demanda mundial, considerando que China, principal importador de crudo del planeta, no puede salir de su crisis sanitaria derivada del Covid-19.

Todo esto ocurre mientras Rusia amenazó hoy con cortar las exportaciones de crudo hacia Occidente a partir de marzo, lo cual debería provocar un déficit de la oferta.

Al mismo tiempo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) desde París advirtió que los países importadores de crudo minimizan los problemas que enfrentan varias naciones con su producción de petróleo.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, advirtió que los países importadores de crudo "muestran un exceso de confianza", tras haber superado este invierno sin grandes problemas en el suministro energético y afirmó que "el siguiente puede ser más complicado".

"Veo un poco de exceso de confianza de cara al próximo invierno", expresó Birol, al analizar que los países Occidentales todavía importan 30.000 millones de metros cúbicos de gas desde Rusia.

Los inversores ahora esperan los datos de los inventarios de petróleo y combustibles de los Estados Unidos que se difundirán mañana.

Los contratos de futuros de gas natural subieron hoy 4,4% y se negociaron en 2,16 dólares por millón de BTU. (Télam)