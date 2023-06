Los precios del petróleo registraron hoy fuerzas alzas, superiores al 3%, en los mercados de Londres y Nueva York luego que el Banco Central de China bajara la tasa de interés por primera vez en 10 meses.

Los futuros del crudo europeo Brent subieron US$ 2,24 (+3,12%) hasta US$ 74,08 el barril; y los del estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaron US$ 2,08 (+3,10%) hasta US$ 69,20 el barril.

De esta forma se recuperaron de la fuerte caída de ayer, de alrededor de 4%, que había llevado al petróleo a cerrar en un mínimo de tres meses, extendiendo las pérdidas de la semana pasada, luego de que Goldman Sachs recortara su pronóstico respecto a la evolución del precio del crudo por tercera vez en seis meses por la preocupación por la economía China tras los decepcionantes datos económicos de la semana pasada.

Para los operadores del mercado, el recorte de las tasas de China, destinado a dar un nuevo impulso a la recuperación pospandémica, probablemente aumente la demanda de petróleo.

MIRÁ TAMBIÉN Ordenan proseguir causa penal contra pasajero que quiso sacar del país US$50.000 sin declarar

Por otra parte, la OPEP mantuvo por cuarto mes su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2023, aunque el grupo de productores advirtió de que la economía mundial se enfrenta a una creciente incertidumbre y un crecimiento más lento.

La suba de hoy fue atribuida además por la difusión de la inflación de mayo en Estados Unidos que se situó en 4%, nueve décimas menos que en abril, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país.

A ello se suma la expectativa del mercado sobre reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que concluye mañana.

La mayoría de los operadores del mercado espera que la Fed mantenga sin cambios las tasas de interés, especialmente después de que datos mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos apenas subieron en mayo.

La demanda petrolera mundial en 2023 aumentará 2,35 millones de barriles diarios (bpd) o 2,4%, dijo la OPEP en su informe mensual; cifra que mantuvo prácticamente sin cambios los 2,33 millones de bpd previstos el mes pasado. (Télam)