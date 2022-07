El aporte de las principales cadenas agroindustriales a través del pago de Derechos de Exportación (DEX) sumó durante el primer semestre del año US$ 4.945 millones, un monto similar al registrado en similar período de 2021, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De esta manera, la recaudación del Estado nacional en moneda local por este concepto se ubicó en $554.620 millones, en base al relevamiento realizado por la entidad bursátil.

Los altos precios internacionales, en especial desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, posibilitaron que el mono en dólares se mantenga casi sin variaciones, a pesar de que los despachos en volumen fueron menores.

Así, la proyección de pago de DEX para todo 2022 se ubicó, según cálculos de la BCR, en US$ 8.930 millones, levemente por debajo de los US$ 9.104 millones registrados en 2021.

No obstante estas diferencias, lo recaudado a través de esta alícuota sufrió una merma del 25% en junio respecto a mayo. al posicionarse en US$ 695 millones, frente a los US$ 974 millones del mes anterior.

La mengua en la recaudación por DEX en el sexto mes del año se debió principalmente a una desaceleración en las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de maíz, que cayeron de 6,7 a 2,7 millones de toneladas, puntualizó el informe de la BCR.

También se produjo una caída de 2,8 a 1,8 millones de toneladas en DJVE de harina de soja, y una merma del 8% en los precios promedio de exportación de aceite en el mes.

Asimismo, "se registró una disminución en los volúmenes de ventas externas del complejo girasol, trigo y cebada", agregó la entidad bursátil.

Esto llevó a que el aporte tributario total de las cadenas del agro en junio cayera 4% al posicionarse en $395.386 millones, debido no solo a una baja en la percepción de los DEX, sino también por una ligera caída en el concepto de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social.

Así, en los primeros seis meses del año "el aporte tributario total estimado del sector agroindustrial habría alcanzado la cifra de $ 1,74 billones de pesos, aproximadamente el 21% de los $ 8,27 billones de pesos que recaudó el Estado Nacional en el mismo período", destacó el escrito.

(Télam)