El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, presentó hoy el balance de la empresa petrolera provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GYP), que arrojó ganancias por 1.465.100.330 pesos a lo largo de 2022, y destacó que gracias a las iniciativas generadas por la firma se lograron "inversiones en Vaca Muerta por 5.500 millones de dólares”.

“Nuestra pequeña YPF goza de buena salud en sus finanzas, en su flujo de inversiones y de producción”, sostuvo el mandatario provincial durante la presentación que realizó esta mañana en Casa de Gobierno, junto con el presidente y CEO de GyP, Alberto Saggese.

Gutiérrez resaltó que la compañía está asociada en 14 concesiones hidrocarburíferas de Vaca Muerta, con distintas petroleras privadas, y subrayó que gracias a las puertas que fue abriendo “ha logrado que se inviertan en Vaca Muerta 5.500 millones de dólares”.

“Actualmente dichas asociaciones permiten que casi dos barriles de cada diez tengan como actora a GyP”, destacó el gobernador y aseguró que “si no hubiésemos creado esta figura, si no le hubiésemos dado volumen, no hubiésemos logrado este nivel de desarrollo que hoy tiene Vaca Muerta”.

Además, recordó su desacuerdo con la eliminación del acarreo (metodología de asociación entre empresas estatales y privadas), dispuesto por el Gobierno nacional hace diez años, y manifestó que “vamos a trabajar para que el acarreo vuelva a estar vigente”.

Por último, resaltó la previsibilidad y estabilidad de la provincia al subrayar que “todos los que vienen a Neuquén tienen claro por dónde vamos a caminar y eso genera atractivo”, y aseguró que en virtud del trabajo realizado “todos los meses vamos a tener récord de producción” hidrocarburífera.

Por su parte, el CEO de GyP recordó que la empresa “comenzó sus actividades en 2008 cuando Vaca Muerta era solamente una esperanza para algunos soñadores que consideraban que era posible aplicar la tecnología que se estaba aplicando en Estados Unidos y Canadá; y el entonces gobernador, Jorge Sapag, tomó la decisión de crear una empresa para promover la industria del no convencional”.

Desde entonces la compañía ha realizado misiones de negocios a destinos como Houston (EEUU), Londres (Inglaterra) o Río de Janeiro (Brasil) para atraer inversiones, y así logró la presencia en la provincia de las principales empresas del escenario mundial.

El balance del 2022 de GyP arrojó una ganancia de 1.465.100.330 pesos que, sumados al saldo remanente de la cuenta de resultados acumulados, marcó un saldo disponible de 1.583.509.353 pesos.

Las ganancias de la estatal neuquina derivan principalmente de su actividad como titular de 14 concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos, operadas a través de uniones transitorias, en las cuales posee el 10% de participación.

Las uniones transitorias que integra la empresa llevan invertidos 5.500 millones de dólares en la provincia y aportan actualmente el 17% de la producción de petróleo no convencional de la cuenca neuquina. (Télam)