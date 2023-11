El designado ministro de Infraestructura del gobierno electo, Guillermo Ferraro, se reunió hoy con el equipo de transición del Ministerio de Economía, en el marco del proceso de traspaso de las áreas de la cartera de Transporte, las secretarías de Energía y Minería y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Dentro de la actual órbita del Gabinete nacional asistieron al encuentro, desarrollado en la sede del Palacio de Hacienda, el ministro de Transporte, Diego Giuliano; las secretarias de Energía, Flavia Royon, y de Minería, María Fernanda Ávila; y el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini.

Guillermo Ferraro será ministro de Infraestructura

Por su parte, el futuro ministro estuvo acompañado por su equipo de trabajo técnico para la transición integrado por Eduardo Rodríguez Chirillo, Sergio Arberche, Tomás Sutton y Franco Mogetta, se informó oficialmente.

Una vez finalizado el encuentro, se retiró del Palacio de Hacienda sin formular declaraciones a la prensa acreditada.

Ferraro, que asumirá el próximo 10 de diciembre, tendrá a su cargo el Ministerio de Infraestructura en el gobierno del presidente electo, Javier Milei, cartera que abarcará las áreas de Energía, Minería, Transporte, Obras Públicas y Telecomunicaciones.

Gabriel Rubinstein

También estaba prevista la participación de los secretarios de Política Económica, Gabriel Rubinstein, y de Hacienda, Raúl Rigo; el jefe de Asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, según fuentes oficiales.

Ayer, en una entrevista al canal La Nación +, Ferraro dijo que el encuentro de hoy con las actuales autoridades apunta a "tomar contacto con el inventario de lo que es actualmente la administración".

"Lo que queremos saber no tiene que ver sólo con los números, ya que hay cosas que se ven, como ejecución presupuestaria, pero hay otras que aparecen en los expedientes, y recién más adelante se traducen en ejecuciones", dijo.

Ministerio de Economía

En esa línea, el futuro funcionario aclaró que el objetivo de la primera reunión es empezar a conocer también "los pasivos contingentes, para entender un poco qué es lo que tenemos que encarar y solucionar".

El último martes, en una entrevista a Radio Mitre, Ferraro subrayó que "el ministerio es nuevo y está dentro de la racionalización del Estado, del sector público".

Asimismo, remarcó que ya cuenta con "equipos trabajando", al tiempo que anticipó que "en la Secretaría de Energía viene trabajando desde marzo Eduardo Rodríguez Chirillo", quien estuvo presente en la reunión de hoy, mientras que "en Comunicaciones, un equipo bastante intenso, con gente que estuvo en Enacom".

Eduardo Rodríguez Chirillo

"Tanto en ese área como en Obras Públicas y en Transporte van a estar a cargo personas muy probadas, conocidas, idóneas y confiables para el sector privado, con experiencia en el sector público", enfatizó.

Ferraro, que hasta abril pasado se desempeñó como director de KPMG Argentina, fue funcionario en la Secretaría de Industria durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde entre 2002 y 2003; y anteriormente, entre 1988 y 1991, fue subsecretario de Información y Telecomunicaciones de la provincia de Buenos Aires.

"El Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado, con lo cual es un ministerio que tiene estas áreas pero básicamente va a dar la orientación y los lineamientos y la declaración de interés para nosotros y la Nación de aquellos proyectos que involucran estas áreas", afirmó.

"Vamos a tratar de orientar, estimular e incentivar al sector privado para su inversión", expresó Ferraro, quien en la campaña de Milei estuvo a cargo de la coordinación nacional de la fiscalización de votos.

Economía

Evaluó que "el país tiene un atraso de más de 20 años en infraestructura en estas áreas y la inversión que hay que hacer para poner en valor la infraestructura del sistema y la nueva es tan importante en términos del PBI, 15 puntos anuales, que es imposible soportarla desde el sector público con el presupuesto público".

"Actualmente se dedica hasta 1,5% con un montón de problemas de financiamiento y demás", aseveró el futuro funcionario.

En este sentido, ejemplificó: "Casi todas las concesiones ferroviarias, energéticas, centrales hidroeléctricas, corredores viales, tienen su origen en los 90, otorgadas por 20 o 25 años, vencieron durante los últimos ocho, y las administraciones no generaron nuevas condiciones".

Trenes

"Todas estas obras están hoy en un porfolio de precariedad, de prórrogas, tenencias precarias, ya que desde mediados de 2018 casi no se hacen inversiones en la infraestructura existente porque el privado no sabe si va a continuar o no y tampoco se llamó a nueva concesión", puntualizó.

Al respecto, anticipó que desde La Libertad Avanza están "trabajando en un proyecto para reformar la Ley de Concesiones".

Este martes ya se habían reunido los equipos de transición de la actual administración y del presidente electo Milei en materia de agricultura, ganadería y pesca.

El actual secretario de Agricultura y sus colaboradores se reunieron con el equipo encabezado por Fernando Vilella

Juan José Bahillo, actual secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y un grupo de colaboradores se encontraron en la sede de la Secretaría en avenida Paseo Colón al 900, con el equipo técnico del gobierno electo, encabezado por el ingeniero agrónomo Fernando Vilella, quien estuvo acompañado por el presidente de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), Pedro Vignau; y el expresidente de la Fundación Barbechando, Germán Paats.

Durante la reunión, que duró más de una hora y media, ambas partes "acordaron equipos para trabajar en la transición que lleva adelante el presidente Alberto Fernández", comunicaron desde Agricultura. (Télam)