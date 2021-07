El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, recorrió barrios de Lanús donde, gracias al Programa Reconstruir, se finalizarán viviendas que quedaron paralizadas y abandonadas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

En el marco del programa federal Casa Propia, el ministro, acompañado por Belén Berrueco y por el representante de la Junta Vecinal David Fernández, visitó el barrio La Maquinita, donde están comenzando los trabajos que posibilitarán a más familias de Lanús poder contar con su casa propia.

Posteriormente visitaron Villa Jardín, donde también se reactivarán las obras iniciadas por la ex presidenta Cristina Fernández, y paralizadas a partir del año 2016.

En su recorrida, el ministro Ferraresi determinó que las mismas "no se terminaron porque estaban convencidos que no era el Estado quien tenía que ayudar a aquellos que no tenían casa. En cambio, nosotros como Gobierno Nacional sabemos que el Estado está donde hay una necesidad, y nuestro objetivo es reconstruir los sueños de todas las familias argentinas, sueños que Néstor Kirchner empezó".

Ferraresi agregó que el actual gobierno representa la continuidad del de Néstor y el de Cristina, representa el compromiso y la tarea de construir solidaridad, un espacio sólido donde hombres y mujeres trabajan con sueños de crecer y donde las viviendas sean un sinónimo de clase social ascendente".

Este programa finalizará 55 mil casas que formaban parte de diferentes planes o programas de vivienda con financiamiento del Estado Nacional en todo el país y que, habiendo sido aprobadas, proyectadas e iniciadas durante la gestión de Cristina Fernández, fueron rescindidas y abandonadas a partir del año 2016 en perjuicio de aquellas familias que esperaban hacer realidad sus deseos de una casa propia.

Actualmente, cuenta con una inversión de $110 mil millones de pesos financiados a través de la Ley 27.613 de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, que posibilitará movilizar la economía a partir de los mercados locales de materiales e insumos para la construcción, promover la incorporación de mano de obra, la reinserción social y laboral, y contribuirá al desarrollo de soluciones habitacionales que mejoren las condiciones de hábitat, vivienda, infraestructura básica y equipamiento comunitario en todo el país.

(Télam)