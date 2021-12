(Por Natalia González) El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, destacó el impulso que tuvieron este año los programas que permitieron la construcción de más de 80 mil viviendas y proyectó que en 2022 la inversión se duplicará para mantener un promedio de 100 mil obras anuales, con el objetivo de reducir el déficit habitacional desde un criterio federal.

En una entrevista exclusiva con Télam, Ferraresi se refirió también al impacto de la inversión pública en la actividad de la construcción y la generación de empleo, analizó el funcionamiento de la actual ley de alquileres y transmitió su expectativa respecto a la futura creación de una agencia hipotecaria nacional para promover créditos del sector privado.

El funcionario recibió a esta agencia en el marco de una serie de entrevistas a los integrantes del Gabinete Nacional que Télam publicará a partir de hoy para analizar las políticas públicas en marcha y las metas que la gestión del Frente de Todos definió como prioritarias para la etapa que se viene, a una semana de iniciarse el 2022.

En sus estimaciones sobre el año próximo, Ferraresi, ingeniero graduado en la UTN y quien antes de ser intendente fue secretario de Obras Públicas en Avellaneda, resaltó que el Gobierno volcará el 2,4% del PBI a la inversión pública, mientras que ante el problema de la vivienda ociosa -que incide sobre la oferta de alquileres- recordó que la intervención es potestad de los gobiernos locales, como el de la Ciudad de Buenos Aires.

-Télam: ¿Cuál es el balance de este año en cuanto a la construcción y entrega de viviendas en los distintos programas que lleva adelante el Ministerio?

-Jorge Ferraresi: Al día de hoy, después de un año de gestión, tenemos en construcción 81.129 viviendas y entregamos en diciembre la vivienda 30 mil, con diez programas distintos en una Argentina que es muy diversa, que es muy heterogénea, para generar distintas alternativas para que la vivienda sea un derecho. A esa dinámica le hemos puesto toda una impronta con el objetivo de generar una política que nos permita ejecutar 100 mil viviendas por año entre los distintos programas. Es el desafío de una Argentina que se va constituyendo a partir de una de las claves que nosotros definimos como programa que tienen que ver con la generación de suelo urbano, a partir de generar suelo urbano que ese suelo urbano nos permita equidad en el desarrollo de cada una de las provincias y municipios.

-T: ¿Qué inversión se realizó este año en vivienda y qué impacto tuvo en la actividad de la construcción?

- F: Para este año vamos a tener un presupuesto estimado en cerca de 288 mil millones de pesos, con un impacto que ha sido puesto en valor en función del consumo de materiales que se genera en la Argentina y en la generación de puestos de trabajo, la construcción ha sido el efector que más puestos de trabajo ha generado. También el crédito individual genera toda una economía territorial que probablemente no se ve en el indicador de crecimiento de trabajo formal, porque en general son trabajos informales: el albañil de la vuelta de la casa, el primo que hace instalaciones, el hijo que se pone de ayudante de albañil y eso genera toda una circulación económica fuerte.

-T: ¿Qué presupuesto habrá el año próximo para la cartera y cuáles serán los principales ejes de trabajo?

-JF: El año próximo todo lo que tiene que ver con inversión pública es 2,4% del PBI. Nosotros aspiramos el próximo año a duplicar el presupuesto de este año, que nos permite darle dinámica a la política pública, seguir invirtiendo en una Argentina que es muy desigual. Hay que ver cómo va creciendo la Argentina, este año las expectativas de crecimiento son importantes, esperemos que siga en altos niveles, eso nos va a permitir seguir duplicando y ampliando la inversión como venimos haciendo año tras año. Estamos entregando la vivienda 30 mil en diciembre y en marzo la vivienda 40 mil y a partir de eso aspiramos a siempre tener 100 mil viviendas en construcción y entregar las viviendas todos los años que nos permita disminuir el déficit habitacional y una política de Estado que nos permita resolver la cuestión estructural en un tiempo determinado, a partir de la recuperación de costos, a partir de la participación de los gremios, que tienen tierras, que pueden organizar a sus trabajadores para generar suelo, así que ese también va a ser un disparador importante.

-T: ¿Cómo se están desarrollando los programas Casa Propia y Procrear II?

-JF: Tenemos diez programas, todo el paraguas Casa Propia, con distintos programas en provincias y municipios. Relanzamos Procrear II que son desarrollos urbanísticos donde construye el Gobierno a través de Banco Hipotecario, estamos construyendo cerca de 3 mil viviendas y tenemos en proceso de adjudicación más de 16 mil y aspiramos a tener 30 mil viviendas en los próximos 3 años. Encontramos a la Argentina con 55 mil viviendas paralizadas del año 2015, el programa Reconstruir nos permitió poner en valor y estamos con 17 mil viviendas en proceso de casi terminar.

-T: ¿Cuál es la expectativa con respecto a incrementar la oferta de créditos hipotecarios en el sector privado?

-JF: Hay una ley que está por tratarse en Diputados que tiene que ver con la creación de un fondo hipotecario. Hoy el sistema financiero presta por puntos sobre el proceso inflacionario, justamente hacer esta definición es importante y a partir de eso ver cuál es la expectativa. Se habla de que el sistema privado está en condiciones de ofertar créditos en estas características así que esperemos que esto funcione. Sería una agencia hipotecaria que compensaría la diferencia de tasa en función de los bancos así que esperemos que tenga aprobación. Nosotros construyendo estas 100 mil viviendas por año en todos los programas vamos a poner al sistema privado en una necesidad de empezar a ofertar cuestiones distintas pero me parece que es clave la ley, generar esta área de créditos y de compensación de desfasaje financiero para que el sistema financiero pueda prestar ya no en UVA sino a fórmula Casa Propia.

-T: Acerca del debate sobre la Ley de Alquileres y la posibilidad de que se modifique, ¿cuáles son las debilidades del marco normativo actual?

-JF: El Congreso es el lugar de debate por excelencia. Está bien que se pueda debatir; la ley tiene cosas buenas pero una ley no resuelve todo. Las ciudades son las que determinan su planeamiento, la Ciudad de Buenos Aires tiene 400 mil habitantes menos que en 1949, es una ciudad que expulsa, es una ciudad que a toda vacancia de terreno público la convierte en desarrollos urbanos de clase ABC1 y no genera políticas de inclusión con respecto a sus habitantes. Los impuestos inmobiliarios no los cobra la Nación, los cobra cada una de las provincias o jurisdicciones; por lo tanto, si hubiera un impuesto a la vivienda ociosa lo tendría que hacer cada una de las ciudades. La ley nacional puede generar un marco, pero las ciudades deben regular y generar incentivos para que los argentinos que tengan viviendas puedan llegar a ofertarlas en alquiler. La ley creo que tiene cosas buenas. Se puede modificar, se podrá mejorar, pero me parece que la ley hoy resguarda algunas cuestiones de los inquilinos que nunca se tuvieron en cuenta y creo que hay que seguir manteniéndolas. Abrir el debate para mejorar siempre está bueno. (Télam)