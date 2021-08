El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que "no está cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional" y ratificó que "no va a firmar algo que dañe a los argentinos".

"Vamos bien; no hay un límite temporal (para la firma del acuerdo). No voy a firmar algo que dañe a los argentinos", sostuvo el Presidente en declaraciones a Radio 19 y agregó: "Voy a acordar cuando a la Argentina le convenga; los que me apuran son los que quieren que legitimen lo que hicieron ellos".

(Télam)