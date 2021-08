El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que "no está cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", y ratificó que "no va a firmar algo que dañe a los argentinos".

"Vamos bien; no hay un límite temporal (para la firma del acuerdo). No voy a firmar algo que dañe a los argentinos", sostuvo el Presidente en declaraciones a Radio 10, y agregó: "Voy a acordar cuando a la Argentina le convenga; los que me apuran son los que quieren que legitimen lo que hicieron ellos".

En este sentido, manifestó: "seguimos discutiendo con el Fondo, tenemos la buena voluntad de encontrar un acuerdo con el Fondo, yo se que cuando el Gobierno argentino firme ese acuerdo, ese acuerdo compromete a muchas generaciones, yo lo que no voy a hacer es algo que compromete a los argentinos en los años venideros".

"Yo podría firmar un acuerdo hoy y mi Gobierno no tendría que pagar nada, porque en todos los casos tengo un tiempo de espera que a mi me liberaría, pero yo no quiero resolver el problema de Alberto Fernández, quiero resolver el problema de la Argentina y para resolver el problema de la Argentina tengo que discutir las tasas de interés que el Fondo hoy está cobrando, y tengo que discutir los plazos en los que quiere recuperar ese crédito", agregó.

El Presidente remarcó que "los argentinos no nos olvidemos, (Mauricio) Macri endeudó a la Argentina por encima de sus posibilidades; el crédito que recibió Macri, por 57 mil millones de dólares, es un monto superior al crédito que el FMI acaba de destinar para socorrer a todas las naciones del mundo tras la pandemia".

"Para todo el mundo destinó 50 mil millones y para Macri 57 mil. Yo renuncié a aceptar lo que Macri no llegó a aceptar, por eso el crédito quedó en 44 mil millones", detalló.

Dijo que "el Fondo en eso tiene responsabilidad, porque el Fondo le prestó semejante suma de dinero a un país que estaba sobre endeudado y que ya estaba en default, que era lo que Macri llamaba reperfilamiento".

"Como se endeudó por encima de sus posibilidades tuvo que pagar una tasa mayor, el triple de la tasa que cobra habitualmente el Fondo. Yo lo que digo al Fondo es 'esa tasa sacámela porque eso fue una imprudencia tuya, que vos le prestaste a alguien que sabías que no te iba a pagar', es lo que estamos discutiendo", señaló.

Consideró que "vamos bien porque ese tema lo llevamos a Europa, lo discutimos con gobiernos europeos, lo plantee en el G20, el G20 incorporó el tema para la reunión de Italia de octubre".

Adelantó que la cumbre del G20 "puede ser clave para resolver el problema de la sobre tasa", y que "la directora ejecutiva del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, me dijo que todo se encamina como para que el tema sea tratado".

"Yo voy a acordar cuando a la Argentina le convenga, mi deber es representar a los argentinos, no representar a los acreedores, yo nunca estuve de los dos lados del mostrador, no jugué en la Champions League, yo siempre estuve del lado de los argentinos", concluyó. (Télam)