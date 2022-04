El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "estamos poniendo en valor algo muy importante para el desarrollo de la Argentina, porque no hay posibilidad de que la Argentina se desarrolle sin industria, no hay posibilidad de que la industria crezca sin energía y no hay posibilidad que esa energía salga de otro lugar que no sea del suelo argentino", durante un acto en Vaca Muerta, Neuquén, por el inicio de las obras del gasoducto Néstor Kirchner.

En sus declaraciones tambien expresó que en Vaca Muerta hay gas para 200 años y "el gas es la energía de transición que el mundo ha resuelto tener para ir hacia las energías renovables".

👷👷‍♀️ +6.000 puestos de trabajo

📈 +3.400 millones de dólares de inversión

Más producción y más exportaciones.

Nota en desarrollo