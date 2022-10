La economista Fernanda Vallejos salió al cruce de la flamante ministra de Trabajo, Kelly Olmos, tras sus dichos contra las negociaciones paritarias que lleva adelante el gremio Camioneros, y a quien acusó de pretender usar los salarios como un ancla nominal.

"Ningún análisis serio (creo que, hoy por hoy, ni siquiera los de la derecha) colocan a los salarios como motor de la inflación, en lugar de tipo de cambio, precios internac, tarifas", apuntó Vallejos a través de un extenso hilo que publicó desde su cuenta de Twitter.

En la misma línea, la ex funcionaria que milita en las filas de Soberanos, espacio conformado por el ex vicepresidente Amado Boudou, sumó: "Está claro que la dinámica inflacionaria ha afectado los salarios (NO al revés), significando una notable pérdida de poder adquisitivo y un obsceno retroceso distributivo, a favor del capital y en contra del trabajo, en un lamentable derrotero q empezó en 2016 y no encuentra fin.

Raquel 'Kelly' Olmos

Es importante hablar con propiedad y con datos como respaldo, sino cualquiera dice cualquier cosa". Las críticas a Olmos llegan luego de que ésta haya calificado de "insolidario" el pedido de un 130% de aumento salario para el sector de camioneros. La funcionaria que reemplazó a Claudio Moroni advirtió también que esos niveles de aumento en un contexto de "tan alta inflación" impactan de manera negativa y perjudica a los más postergados.

Además, Vallejos contrapuso que, ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de 10 puntos sobre el ingreso nacional desde 2016, "ningún peronista y, en rigor, ningún argentino o argentina, puede pretender menos q recuperar cierta justicia distributiva, si queremos trabajo, producción y paz social.

No se me ocurre mayor desatino (económico y político) que pretender usar a los salarios como ancla nominal. Además de ser ineficiente por el cada vez menor peso salarial entre los costos de producción, atentaría contra la demanda y la actividad, que se viene desacelerando".

"Posiciones firmes de los gremios que tienen mayor peso para dar la discusión, como camioneros y otros, son absolutamente necesarias. ¿Si ellos, que tienen mayor peso, se tiraran a menos, como algunos parecen pretender, qué queda para los gremios más chicos? Más aún, ¿Qué quedaría para los trabajadores pasivos, los jubilados, cuyos haberes están atados a la evolución de los salarios? No hay manera (y con esa condición votamos la nueva ley de movilidad) de que las jubilaciones recuperen un piso de dignidad si los salarios no mejoran", se preguntó.

Pablo Moyano

"Al margen, sería inmoral cualquier posición que, habiendo apoyado acríticamente decisiones q contribuyeron a vaciar las reservas del BCRA (verdadera causa del problema cambiario e inflacionario actual), pretenda resolver el problema q eso creó perjudicando más a los trabajadores.

Pero sobre todo, sería miope o malintencionada, cualquier posición que se suba a la estrategia de la derecha radicalizada que hoy existe, tildando de violentos los reclamos de los trabajadores. Violento es cómo le arrancaron 10pts de participación en el ingreso a los salarios", declaró. Finalmente, Vallejos cerró su descargo con una sugestiva frase: "Ojo, de la estigmatización y la deslegitimación del reclamo salarial, a la criminalización y penalización hay un paso chiquito, que varios están dispuestos a dar.

No son pocos los que quieren un país con lawfare para todos los que rechazan un orden injusto. O bala, como ya propusieron".

No es la primera vez que la exfuncionaria que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner se muestra crítica al Gobierno que conduce Alberto Fernández, a quien meses atrás tildó de "okupa" por "no tener votos ni legitimidad". SR/KDV NA