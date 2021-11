El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, indicó hoy que, en principio, los valores de "todos los medicamentos" se retrotraerán a los valores vigentes al 1 de noviembre pasado y se mantendrán sin cambios hasta el 7 de enero próximo, luego de que el Gobierno nacional alcanzara ayer un principio de acuerdo con los laboratorios.

"Todos sabemos, y eso por supuesto lo tienen que decir los sanitaristas, que el consumo de medicamentos normalmente gira en torno de 500 productos, pero van a ir todos los medicamentos", explicó Feletti esta mañana en diálogo con Radio 10.

Tras lo cual, aseveró que hubo “afortunadamente compresión de las cámaras farmacéuticas”, y adelantó que desde el lunes “tendrían que empezar a ordenarse” los precios.

El secretario precisó que la modalidad de monitoreo será a través de la carga de precios por parte de los laboratorios a través del Vademecum Nacional de Medicamentos que publica la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la base de datos de los medicamentos que se comercializan actualmente en el país.

MIRÁ TAMBIÉN Estiman rendimiento de 2.600 kilogramos por hectárea de trigo en áreas de la bolsa bahiense

"Los laboratorios acordaron que hay que integrar lo que no estaba integrado en el Vademecum", precisó Feletti, a la vez que recordó que la mecanismo fue "abandonado por el macrismo" y "ahora hay consensos con la Ministra (de Salud, Carla) Vizzotti de construirlo”.

"Ellos (los laboratorios) el lunes van a incorporar los productos y, sobre eso, vamos a empezar a trabajar la estabilización”, manifestó el funcionario.

Click to enlarge A fallback.

"En principio sería sobre todos los productos hasta el 7 de enero, y luego en la mesa de trabajo, todos sabemos que en estas cosas suelen haber discusiones por lo que se ira rectificando y corrigiendo”, agregó.

En ese sentido, Feletti subrayó la necesidad de “abrir un conjunto de mesas de trabajo, como en el caso de los alimentos”, con el objetivo de “ir consolidando estas dos canastas reguladas de bienes esenciales”.

MIRÁ TAMBIÉN Calificadora de riesgo destacó la mejora crediticia de YPF

"En el caso de los medicamentos, hay afortunadamente una industria nacional importante y fuerte; y también tiene que haber un escenario en el cual haya una regulación sobre la base de definir el acceso a los ingresos populares", expresó el secretario, y agregó: "la gente no elige comer o no comer; o atenderse o no atenderse cuando está enfermo; es un mercado de demanda rígida".

Feletti indicó que el primer objetivo de la Secretaría al comenzar su gestión fue "parar y estabilizar precios", luego de observar “una aceleración muy fuerte e inexplicable de precios en alimentos y en medicamentos en las primeras dos a tres semanas de octubre".

"Podemos tener la mejor paritaria, la mejor formula jubilatoria, mucha inversión social como desarrolla el Gobierno, pero si todo se drena por los precios estamos en un problema serio, y eso es lo que nosotros vimos”, añadió.

Por otra parte, Feletti consideró que el acuerdo de precios de 1.432 productos alimenticios de consumo masivo, que fueron también congelados hasta el 7 de enero próximo, "se está cumpliendo bastante bien en las grandes cadenas de supermercados".

"Pudimos acordar el martes con Changomas con quien había algunas diferencias", señaló Feletti.

Según el Secretario, la cadena que a fines de octubre únicamente tenia un cumplimiento de 62% en sus locales de la provincia de Buenos Aires y 77,5% en la Ciudad, “mejoró el cumplimiento” de acuerdo con los últimos indicadores recibidos.

Por su parte, adelantó que el lunes se reunirá con las cadenas regionales y los pequeños comerciantes con el objeto de "evaluar cuestiones de márgenes y abastecimiento", en los cuales "hay diferencias con las grandes cadenas".

Los mismos habían planteado que, debido a la intermediación de los mayoristas (a diferencia de las grandes cadenas), no podían obtener un margen suficiente de los productos acordados.

Por último, Feletti anticipó que el efecto de las medidas recién se sentirá en el índice de precios al consumidor correspondiente a noviembre.

"Esperamos que el índice de alimentos (de octubre) esté por debajo del 2,9%", señaló.

"La inflación no se puede resolver sólo desde el control de precios y eso lo sabemos todos, pero sabiendo que hay una oferta monopólica, sobre esa oferta hay que regular los consumos esenciales. Esa es la primera tarea y la más inmediata de la Secretaria, que me planteó y me pidió el Presidente”, concluyó. (Télam)