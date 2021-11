El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, adelantó que mantendrá reuniones con los laboratorios para analizar los precios de los medicamentos, y consideró necesario "algún tipo de intervención" en este sector, al entender que "no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación del Estado".

"Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga", dijo Feletti esta mañana, en diálogo con la radio online FutuRöck.

El titular de Comercio Interior precisó que "hoy vamos a tener una reunión con Luana Volnovich, del PAMI, que es el principal comprador de medicamentos" y "vamos a empezar a ver ahí qué es lo que ocurre"

"Mañana tenemos una reunión con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en la que también vamos a abordar el tema", agregó Feletti.

MIRÁ TAMBIÉN Las exportaciones en Misiones aumentaron casi 10% en los primeros 6 meses del 2021

"No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado, no puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado; nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata", concluyó Feletti.

(Télam)