El exsecretario de Energía y diputado neuquino electo Darío Martínez llamó a estar "en alerta" por Vaca Muerta luego de que el designado ministro de Infraestructura del gobierno electo de Javier Milei cuestionara la construcción, con fondos estatales, del gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), entre otros.

"Tenemos que estar muy en alerta: la barbaridad que dijo sobre Vaca Muerta, la privatización de YPF, nos va a hacer retroceder muchísimo el plan energético que hemos diagramado", manifestó Martínez en declaraciones a Radio Nacional Neuquén.

En contraposición, destacó que "en materia energética Vaca Muerta está batiendo todos sus récords históricos".

Asimismo, sostuvo que el GPNK "es muy importante para la Argentina" porque permitirá "ahorrar muchos dólares en importación, dar factibilidad, mucha industria, y también le va a cambiar la vida a muchos argentinos cuando estén conectados a la red de gas".

MIRÁ TAMBIÉN La dolarización de la economía argentina pasó a ser una propuesta vieja, dijo Strada

En declaraciones formuladas esta semana a La Nación +, Ferraro consideró que "no resulta lógico" que se financie desde el Estado, puntualmente con el Presupuesto Nacional, "un gasoducto que nadie de los que pagamos impuestos usamos".

Al respecto, Martínez discrepó: "Cuando se refiere al gasoducto lamentablemente nos da la certeza que no entiende de qué se trata; quien va a ser ministro de Infraestructura y quien va a tener la Secretaría de Energía a su cargo debería entender de que se trata", enfatizó.

En esta línea, continuó: "Decir sobre el GPNK que la gente que lo paga no lo aprovecha o no lo utiliza es una barbaridad en sí misma, porque el mismo Ferraro cuando se levanta y prende la luz, no sé si entiende que el porcentaje más alto de generación eléctrica es a través de térmicas que con gas generan electricidad".

"Tiene un total desconocimiento de para qué es la obra", aseveró el exsecretario de Energía, uno de los diseñadores de la obra inaugurada en su primera etapa el último 9 de julio.

MIRÁ TAMBIÉN Expondrán sobre la importancia de las empresas familiares en el negocio del vino

Acto seguido, puntualizó que "ese gas es para generar electricidad en Argentina: las centrales térmicas que sostienen más del 60% de la generación es en base a gas, y ese gas si no lo producís en Neuquén y lo mandás por el GPNK, hay que comprarlo afuera y pagarlo más caro con dólares que Argentina no tiene".

"La Argentina tiene que ir más hacia el gas todavía porque lo que tenemos es gas, entonces tener un ministro que diga esa barbaridad, en un plan energético que está diseñado para los próximos 15 años y que está dando resultados, nos preocupa y tenemos que estar en alerta", concluyó Martínez. (Télam)