Las exportaciones argentinas hacia Brasil crecieron en agosto 60% interanual, con un total de US$ 1.003 millones, el registro más elevado desde igual mes de 2018, mientras las importaciones desde aquel destino sumaron de US$ 1.119 millones, con una suba de 54,8% frente a igual lapso de 2020, lo que determinó que el saldo comercial arrojara un déficit de US$ 116 millones, informó hoy la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

A partir de datos suministrados por el Ministerio de Economía de Brasil, la CAC precisó que el comercio bilateral fue de US$ 2.122 millones en el octavo mes del año, un 57,2% superior al registrado en 2020, cuando había sido de US$ 1.350 millones, y el mayor valor en los últimos tres años.

Asimismo, el volumen del intercambio marcó un incremento del 6,4% respecto a julio pasado.

La suba del 60% en las exportaciones de Argentina hacia Brasil fue motorizada por los rubros “Vehículos de motor para transporte de mercancías”, “Trigo y centeno sin moler” y “Vehículos de turismo”.

En tanto, el incremento del 54,8% en las importaciones argentinas se explicó principalmente por la adquisición de “Minerales de hierro y sus concentrados”, “Piezas y Accesorios de vehículos automotores” y “Vehículos de turismo”.

De esta manera, Argentina se ubicó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, con US$ 4.052 millones, y Estados Unidos, con US$ 4.005 millones.

A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina también se ubicó tercera, detrás de China, con US$ 9.464 millones, y Estados Unidos, con US$ 2.770 millones.

Respecto al acumulado del año, en el período enero-agosto el flujo de comercio entre ambas economías se incrementó un 49,5% interanual alcanzando US$ 14.982 millones, mientras que el déficit comercial de Argentina mostró un crecimiento de 221%, al situarse en US$ 677 millones frente a los US$ 211 millones en el mismo período de 2020.

Este desempeño responde al crecimiento del 53% de las importaciones de Argentina desde Brasil, que superó al aumento del 45,8% de las exportaciones

Por otro lado, las exportaciones de Brasil al mundo aumentaron un 56,4% interanual en agosto, al pasar de US$ 19.416 millones en 2020 a US$ 27.212 millones en 2021.

Por su parte, las importaciones totales crecieron un 68,7% respecto a las registradas hace un año, con US$ 11.815 millones en 2020 frente a los US$ 19.547 millones este año. (Télam)