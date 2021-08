La exportaciones agroindustriales crecieron en valor 27% interanual en el primer semestre de este año, al alcanzar los US$ 24.200 millones, y acaparan el 70% de los despachos totales que realizó la Argentina en todos los rubros, consignó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De esta manera, el sector explicó US$ 7 de cada US$ 10 que ingresaron al país vía exportaciones en los primeros seis meses del 2021.

Los embarques totalizaron US$ 24.216.773.892, unos US$ 5.152 millones por encima de lo registrado en dicho período de 2020 y US$ 5.340 millones de 2019.

El crecimiento provino, en su mayoría, desde el lado de las oleaginosas, cuyas exportaciones aumentaron en un 52% en el semestre, o US$ 4.500 millones más que el año pasado.

Las exportaciones del complejo soja totalizaron US$ 11.500 millones, 55% más en términos interanuales, principalmente "producto de un incremento en los precios de exportación".

Los precios FOB promedio de exportación aumentaron en un 59,8% para el aceite de soja en el semestre, y un 51,7% para el poroto de soja, mientras las harinas y pellets se encarecieron promedio en un 36,3%, y el biodiésel y sus mezclas en un 36,1%.

Por otro lado, se produjo una buena recuperación en el sector forestal en este año, con un incremento interanual del 74%, y el sector azucarero que ha visto incrementadas sus exportaciones en un 60%.

Como contracara, los complejos con peor desempeño en lo que van del año son el sector tabacalero (-18%), el hortícola (-14%), el avícola (-13%) y el frutícola (-8%).

"Estos sectores preocupan en su evolución, producto de que, en su mayoría, sus centros productivos están ubicados en el interior del país y están dentro del grupo de las denominadas economías regionales", explicó la BCR.

Por su parte, según información de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las empresas agroexportadoras liquidaron un total de US$ 20.179 millones en el período enero-julio, el mayor ingreso de divisas en el siglo XXI, con un aumento del 73,9% contra mismo período del año pasado.

"Es más, el total liquidado en lo que va del año se encuentra menos de US$ 100.000 por debajo de lo que se liquidó en todo el año 2020, y ya por arriba de otros años, como fuera el 2015", concluyó la entidad bursátil. (Télam)