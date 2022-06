Expertos y referentes de la industria energética regional destacaron el rol que tendrá América Latina en la transición energética y la producción de hidrógeno verde en particular, sus principales oportunidades, así como también los desafíos que enfrenta la región para el desarrollo de esta industria, durante los paneles de la Energy Week Latam 2022.

Los voceros coincidieron en la gran oportunidad que presentan los países de América Latina para el desarrollo del mercado del hidrógeno y el importante rol que la región podrá cumplir en la transición energética y reafirmaron la necesidad de colaboración entre países y la importancia de organizarse como continente a fin de ser fuertes en el futuro.

Karl Spencer-Armond, líder de New Energy Business and Decarbonized Solutions para las Americas en Siemens Energy, compartió su visión sobre que “América Latina está bendecida con grandes recursos en términos de energías renovables, lo cual la posiciona para ser productora de combustible, no solo de la región sino a escala global. El crecimiento de los proyectos que están en América Latina puede ayudar a la descarbonización también de otras regiones”.

Para el caso de Brasil, Scott Lata, presidente de Messer, argumentó: “La oportunidad en Sudamérica es grande para el hidrógeno. Por nuestra parte, tenemos negocios en Chile y en Colombia, pero en Brasil en particular hay un gran momentum que se ha ido creando, considerando la cantidad y la escala de los proyectos de los que se está hablando. Las oportunidades son muy fuertes y los recursos naturales -el viento y el sol- están aquí”.

En cuanto a los desafíos que presenta América Latina en este escenario, César Norton, presidente de HIF Chile, opinó: “Estamos bendecidos por los recursos en América Latina. Los elementos clave están. Pero necesitamos tener una idea clara de las condiciones para poder tener una verdadera descarbonización”.

“El mercado latinoamericano -continuó- muestra condiciones ideales para la exportación a otras regiones. Pero debemos tener claridad para poder hacer estas inversiones. La meta es trabajar para descarbonizar y hay un consenso en ese sentido de la oportunidad enorme en América Latina para poder trabajar con estas nuevas unidades en el mercado, pero necesitamos certezas”.

Para el caso de Argentina, Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía Argentina, añadió que "un factor relevante que debe ser unificado también es la legislación, lo que amerita entrar en un tema delicado, que son los incentivos a energías renovables, muchas veces impactan de manera directa a la generación, pero se olvida una parte fundamental que es la infraestructura".

"Es común que en la mayoría de los países de América Latina estén enfrentando, actualmente, el problema de infraestructura, la red eléctrica y las líneas de transmisión ya no son suficientes para atender a todos, ante este panorama, las energías renovables se ven afectadas por el rezago de la infraestructura", refirió Mariani.

Para Ariel Yépez-García, jefe de Energía e Infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay temas prioritarios que deben atenderse para lograr la expansión y consolidación de la matriz energética en Latinoamérica, como la diversificación de las fuentes financieras, la movilización de capitales, los marcos legales, e incluso frente al apetito de riesgo del sector privado lograr financiamientos en moneda local y capital privado en infraestructura.

“Hay una importante oportunidad para diversificar la matriz energética en la región, pues los precios y la tecnología han cambiado, facilitando el acceso a las energías renovables” manifestó el experto, quien además enfatizó en la importancia de lograr la interconexión regional, fundamental para asegurar la eficiencia energética de los países, incluyendo “tener un regulador regional conformado por reguladores de diferentes países, facilitar la discusión y adopción de políticas en la región, acuerdos comerciales para permitir este intercambio, con estos elementos, la posibilidad de facilitar energía va a ser muy exitosa”, puntualizó. (Télam)