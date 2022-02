El Ministerio de Agricultura exceptuó a los cortes bajo rito kosher de paleta con destino a Israel de las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, con el propósito de "fortalecer" los vínculos comerciales con ese país.

El Gobierno había resuelto el 30 de diciembre la suspensión o limitación hasta el 31 de diciembre de 2023 de la venta al exterior de una serie de cortes de carne vacuna, con el propósito de "generar un equilibro entre el mercado argentino y la exportación de productos cárnicos", según indicó en el decreto 911/2021.

La excepción del "corte bovino denominado paleta de procedencia de faena bajo rito Kosher" ya había sido adelantada por el ministro Julián Domínguez a la embajadora de Israel en la Argentina, Galit Ronen.

"Resulta estratégico fortalecer nuestros vínculos comerciales con el Estado de Israel manteniendo activo el mercado de faena bajo el rito Kosher", se indicó en los considerandos de la resolución 28/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial.

También se aseguró que la medida "propende a la finalidad prevista en el mencionado decreto 911/21 de aumentar la producción, generando previsibilidad al productor, y de incrementar asimismo los volúmenes exportables.

Israel es el tercer destino de las exportaciones de carne vacuna de la Argentina en cuanto a volumen, detrás de China y Chile, con una participación de 5,4% del total, pero con un valor por tonelada muy superior a los cortes vendidos al gigante asiático.

Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el año pasado el precio por tonelada de la carne exportada a Israel fue de US$ 6.818, superior a los US$ 3.963 de China pero inferior a los de los países de la Unión Europea, de un promedio de US$ 10.300. (Télam)