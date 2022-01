Las industrias de Santa Fe sufren un ausentismo superior al 25% debido a casos positivos de Covid-19 o por contactos estrechos, de acuerdo con el último relevamiento realizado por la Unión Industrial de Santa Fe (UISF).

El titular de la UISF, Alejandro Taborda, informó que las empresas santafesinas están "arriba del 25% (de ausentismo), en una situación que se agravó en las últimas dos semanas".

"Hicimos varios relevamientos. Empezamos con una baja escala, pero en estas últimas dos semanas se ha complicado muchísimo y sí, es muy alta. Hay empresas que están con la mitad del personal, además se ha sumado que en enero se dan vacaciones. Estamos a mitad de máquina", resumió el dirigente en diálogo con radio Sol, de Santa Fe.

Taborda explicó que incide que "hay una baja importante (de la producción)" y que "le pegó fuerte a la provincia de Buenos Aires, a Córdoba, donde está la mayoría de las empresas que producen la materia prima".

Además, dijo que "la logística está complicada también, porque el que transporta tiene camioneros, y también está sufriendo bastante ausentismo".

"La verdad es que tenemos un enero con un parate importante en la actividad, después de un año (2021) que cerramos muy bueno, con estadísticas muy altas de recuperación económica. Creo que a esto no se lo esperaba nadie", añadió.

El industrial aclaró que "es un parate que se da operativamente", y contó que algunos colegas le informaron que "ni siquiera en el tope de la pandemia en el año anterior tuvimos el ausentismo que tenemos ahora".

Luego, dijo que las últimas resoluciones de las autoridades sanitarias "clarificaron bastante los días (que debe aislarse una persona), quién es contacto estrecho y quién no", pero contó que "el problema que están teniendo las empresas ahora es con el tema del testeo".

En esa línea, dijo que las personas que tienen menos de 60 años y no tienen comorbilidades "no se testean más, por lo tanto está la disyuntiva de cómo se verifica si es positivo o no".

"Las empresas que tienen posibilidades hacen un testeo particular. El tema es que hay un montón de pymes que no tienen la estructura para tener un médico laboral que haga un seguimiento o hasta para pagar el testeo", agregó.

De todas formas, dijo que no se notan faltantes de productos en las góndolas "porque veníamos con una estabilidad importante" en la actividad industrial, a lo que se suma que "se está viendo mucha menos gente en la calle y no hay movimiento comercial como en meses anteriores", debido a las vacaciones. (Télam)