La segunda mayor productora de litio del mundo, SQM (Sociedad Química y Minera de Chile) prevé que los precios medios del metal para baterías suban cerca de un 50% en los últimos tres meses del año respecto al trimestre anterior, ya que la fuerte demanda del insumo clave para fabricar vehículos eléctricos sigue presionando al mercado.

Al informar los resultados del período julio-septiembre, el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, estimó que el mercado del metal crecerá este año un 50%.

“Este crecimiento del mercado está ejerciendo presión sobre los precios, por lo que pronosticamos que en promedio serán cerca de un 50% más altos en el cuarto trimestre de este año, en comparación con los precios reportados en el tercer trimestre de 2021”, proyectó Ramos en un comunicado.

El informe de resultados de SQM remarcó que el salto de la demanda de litio podría alcanzar cerca del 50% en 2021 en comparación con el año anterior, impulsado por un fuerte crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos.

MIRÁ TAMBIÉN El gobierno ya jubiló a 85 mil personas en lo que va de noviembre, la cifra más alta desde 2015

“Como la nueva oferta tardó en ingresar al mercado, los precios de litio aumentaron significativamente durante todo el año”, continuó el reporte.

Según la agencia de informes de precios Benchmark Mineral Intelligence, especialista en análisis de mercado para la cadena de suministro de baterías de iones de litio a vehículos eléctricos, el valor del metal avanzó 25,2% en los últimos 30 días y 225,3% frente a doce meses atrás.

Click to enlarge A fallback.

La Secretaría de Minería de la Argentina reportó hasta la semana pasada un precio de US$ 28.500 la tonelada de LCE (carbonato de litio equivalente), frente a US$ 26.750 a comienzos de noviembre y a US$ 7.353 en el promedio de 2020.

SQM destacó que “nuestro precio promedio en el tercer trimestre de 2021 fue más de 50% que el precio visto en el mismo período del año pasado, y 25% más alto que el reportado en el segundo trimestre”.

MIRÁ TAMBIÉN La inscripción al Repro II será del 22 al 28 de noviembre para salarios devengados este mes

La minera chilena, sólo superada en materia productiva por la australiana Abermale, añadió: “esperamos que nuestro precio promedio aumente aún más durante el cuarto trimestre, a medida que los contratos heredados continúan caducando”.

En la Argentina, mientras avanzan planes de incrementos de la producción de algunas compañías y otras firmas intensifican sus exploraciones y tareas preliminares, la exportación de litio se triplicó en septiembre (creció un 227% interanual), hasta US$ 17,2 millones ese mes. (Télam)