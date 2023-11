La cosecha de trigo y cebada podría finalizar la campaña 2023/2024 con exportaciones por un valor en el orden de los US$ 2.100 millones, generando así un 70% más de divisas que la campaña anterior, según un reciente relevamiento de la consultora RIA.

"Dado que los meses de octubre y noviembre son los de menor actividad exportadora para estos granos, se estima que la campaña finalizará con exportaciones por un valor en el orden de los US$ 2.100 millones, con lo cual la campaña 23/24 implicaría un incremento del 70% en el valor de las mismas", subrayó el informe.

En este sentido, recordó que en la campaña comercial 22/23, la exportación de trigo acumulaba US$ 989 millones a septiembre, mientras que la suma de la cebada cervecera y forrajera aportaba otros US$ 972 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Asimismo, proyectó que "en total la campaña fina podría generar unos US$ 3.600 millones para la Argentina", lo cual permitiría "dejar atrás la sequía 2022/2023 que recortó en un tercio la producción granaria argentina".

El relevamiento agregó que a su vez "comenzaría a normalizarse el flujo de divisas por las exportaciones agrícolas", el cual "dependerá esencialmente de las condiciones del mercado internacional, del perfil de los países compradores y de las condiciones de estabilización macroeconómica internas que permitan el flujo de los negocios".

El factor que da lugar a esta mejora en las perspectivas es el de las precipitaciones de la segunda quincena de octubre, las cuales incidieron positivamente no sólo en el trigo, sino también en el maíz y la soja.

El informe indica que la disponibilidad de trigo exportable "podría rondar los 10 millones de toneladas para el ciclo 23/24, mientras se abastecería con total normalidad al mercado interno con un volumen de 7,5 millones ".

La producción nacional tendría un escenario de exportación de 8 millones de toneladas de libre disponibilidad a los que se sumarán otros 2 millones disponibles para la exportación de la campaña 22/23, que al no embarcarse pasarán a la próxima campaña comercial que formalmente comienza en diciembre.

Por otro lado, para la cebada se estima una producción de 5 millones de toneladas, 700.000 más que en la campaña anterior, según la consultora que conduce el ex subsecretario de Mercados Agropecuarios Javier Preciado Patiño.

En función de la matriz de consumo, este volumen permitiría exportar 2,4 millones de toneladas de cebada forrajera y 1,2 millones de cervecera, que a los valores FOB oficiales vigentes de US$ 235 y US$ 300 respectivamente, sumaría unos US$ 924 millones. (Télam)