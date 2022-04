El gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el secretario de Energía, Darío Martínez; y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, firmaron hoy el acta acuerdo para la finalización de la construcción de la Estación Transformadora “25 de Mayo”, que optimizará el suministro eléctrico y abastecerá la creciente demanda industrial de la zona centro de la provincia de Buenos Aires.

La obra beneficiará a más de un millón de usuarios residenciales, industriales y comerciales, impactando positivamente en el empleo y el desarrollo económico regional y provincial, además de permitir un ahorro económico significativo para el sistema de transporte eléctrico, informaron desde la Secretaría de Energía.

La nueva estación transformadora tendrá una capacidad instalada de 600 MVA, que generará un ahorro económico significativo para el sistema interconectado de transporte eléctrico y posibilitará el desarrollo de nuevos emprendimientos de generación eléctrica, agregaron.

Kicillof remarcó que “esta obra es igualdad de oportunidades, equidad e integración para gran parte de la provincia de Buenos Aires y es por eso mismo, una reparación de injusticia”; y, en ese sentido, destacó que “cuando algo no es rentable, las cosas no suceden si no está el Estado”.

Martínez, por su parte, dijo que "es una obra que le va a dar calidad de servicio a más de un millón de vecinos y vecinas; luego de esa época de obras paradas, de obras que nunca se hicieron, asumimos el trabajo junto a la Subsecretaría de Energía Eléctrica de volver a poner en marcha eso, y llegar con energía a lo largo y ancho de nuestro país”.

En tanto, Basualdo planteó que "estamos ejecutando un plan de reactivación de obras de infraestructura de transporte eléctrico en alta y extra alta tensión a nivel nacional, que estaban paralizadas, para recuperar lo que no se hizo durante la gestión anterior. Son obras fundamentales y estratégicas que consolidan el sistema eléctrico a nivel nacional, mejorando la calidad del servicio para millones de argentinos y argentinas y apuntalando el desarrollo económico, productivo y social en todo el país”.

La obra fue reactivada tras haber quedado paralizada por la emergencia sanitaria causada por la Covid-19, con una inversión de $359 millones del Estado nacional, a través de la Secretaría de Energía y con el impulso de la Subsecretaría de Energía Eléctrica.

Actualmente, el suministro eléctrico en la zona se realiza desde las estaciones transformadoras Henderson y Bragado, las cuales operan al máximo de su utilización, por lo que en las horas pico es necesario el despacho de generación no económica para abastecer a estas localidades.

La nueva ET 25 de Mayo permitirá generar ahorro en estos sobrecostos por generación forzada, aliviará la capacidad de transformación de la ET Henderson, mejorará la estabilidad de tensión del área y aumentará la confiabilidad del servicio eléctrico en toda la región central de la provincia, destacaron.

Participaron del acto intendentes de la zona, legisladores nacionales y provinciales; funcionarios del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Energía Argentina (EASA), el Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE) y el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF); entre otros dirigentes empresariales y gremiales, y autoridades de las cooperativas de distribución eléctrica regionales. (Télam)