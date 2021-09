La secretaría de Comercio Interior, Paula Español, se refirió hoy a la advertencia de la Mesa de Enlace sobre posibles acciones de protesta y ceses de comercialización por la extensión de las limitaciones a las exportaciones de carnes, y señaló que “no están dadas las condiciones ni hay razón” para tales medidas, al tiempo que convocó al diálogo a la entidad.

“Me parece que no están dadas las condiciones ni hay razón para tener este tipo de medidas”, expresó Español esta mañana en dialogo con la señal informativa C5N, tras lo cual los convocó para “trabajar en conjunto” con el objetivo de “mejorar la producción y la productividad del sector”, y “cuidar que la carne llegue a todos y todas al precio que corresponde”.

“Los convocamos a seguir trabajando en medidas estructurales importantes que nos permitan pensar en un Plan Ganadero y una solución estructural para el sector”, añadió.

Las entidades agropecuarias que componen la Mesa de Enlace anunciaron ayer en una conferencia de prensa que pondrán a consideración de los productores "diferentes acciones" de protesta, entre ellas, un nuevo cese en la comercialización.

De modo similar, el Consorcio de Exportadores ABC también manifestó su rechazo a la decisión adoptada por el Gobierno, al considerar que "agravará los efectos depresivos sobre la actividad que, por el momento, se han visto amortiguados por operaciones pendientes y la formación de stocks".

Carnes

Las posibles medidas responden a la decisión del Gobierno nacional a través de la resolución conjunta 7/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo y su par de Agricultura, de prorrogar hasta el 31 de octubre próximo las limitaciones para exportar carne vacuna en un 50% respecto de los despachos concretados en igual período del año pasado.

“Nosotros tenemos la expectativa que no se lleguen a esas medidas”, manifestó la funcionaria, y señaló que medidas como las propuestas “terminan afectando a todos”.

Español subrayó las consecuencias que traerían las medias de fuerza tanto al propio sector “que no produce, no vende y no puede hacer su negocio”, como a los consumidores al haber una “menor oferta de carne” y un consecuente “impacto en los precios".

Por su parte, la secretaria de Comercio Interior justificó la medida adoptada por el Gobierno de extender las limitaciones a las exportaciones de carne, ya que las mismas, según Español, estaban logrando los objetivos propuestos, especialmente en referencia a su precio de venta al consumidor

“Se contuvo el precio de la carne efectivamente en el mes de julio y se mantiene esta misma tendencia”, indicó Español.

Además, la funcionaria destacó que se está recuperando el consumo de la carne. “Ya estamos viendo una recuperación en los kilos por cápita de carne que ya están superando los 52 kilos en este último mes”, remarcó ,y explicó que la recuperación en el stock del mercado interno se puede verificar en que las exportaciones “tuvieron una reducción mayor” que la faena.

De acuerdo con la Cámara de la industria de Carnes (Ciccra), el consumo había llegado a un piso de 45,2 kilos en abril de este año, una caída frente a una cifra que llegó a los 61 kilogramos durante 2013.

Producción de carne

Según Español, la medida “está rindiendo sus frutos” y, por ese motivo, se necesita que “se extienda un tiempo más” para, de esa forma, “seguir cuidando la mesa de los argentinos”.

“Lo que es importante es que esta contención y leve reducción de precios se da en los distintos eslabones de la cadena desde la producción primaria a la media res, y luego eso se traduce en las góndolas”, evaluó.

Además, Español destacó el dialogo con el sector frigorífico para que se logre el “abastecimiento interno”, y acuerdos de precios que permiten “llegar con precios muy accesibles en distintas bocas de expendio”.

Nuevamente, la funcionaria puntualizó en la importancia de “equilibrar” el mercado externo y el domestico de la carne, y señaló la necesidad de aumentar la producción a través de la elaboración del Plan Ganadero.

“Hace décadas que la faena no tiene un crecimiento realmente sustancial. En eso que tenemos que trabajar junto con el sector empresario y el sector productor”, concluyó. (Télam)