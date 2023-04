La soja cerró la jornada sin ofertas abiertas por parte de la demanda en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con un muy escaso volumen de ventas y a la espera de que el Gobierno nacional publique la reglamentación de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) que establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para la cadena sojera.

Si bien el decreto que oficializa la medida fue publicado hoy en el Boletín Oficial, los exportadores esperan conocer cómo será la reglamentación con los detalles de implementación del mismo,

"No habrá liquidación de granos hasta tanto no salgan las reglamentaciones, porque este decreto es diferente a los demás", indicaron a Télam fuentes del sector .

El nuevo PIE "tiene destinos esquemas de registros de contratos, de pago de derechos de exportación y en cuentas dolar linked que antes no existían. Hay muchos aspecto novedosos de los que faltan las regulaciones", agregaron las mismas fuentes.

En la misma línea, la BCR indicó que "a la espera de definiciones en la implementación de la norma, el mercado de la oleaginosa continúa mostrándose cauteloso, sin registrarse en la sesión de hoy propuestas de compra abiertas por parte de la demanda".

De acuerdo al Monitor SIO-Granos, la plataforma online donde se registra el volumen operado en el mercado de manera oficial y el precio promedio de los granos, hasta las 19 se llevaban comercializadas casi 39.000 toneladas de soja, a un precio promedio de $107.000 por tonelada.

Cabe mencionar, que la ventana de mejora del tipo de cambio para el complejo sojero estará vigente hasta el 31 de mayo próximo, período en el cual tanto desde la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), como desde el Gobierno, esperan que se liquide US$ 5.000 millones.

En lo que respecta al maíz, hoy los negocios con entrega inmediata y contractual se mantuvieron en US$ 235 la tonelada.

Por su parte, la posición abril experimentó un recorte de US$ 10, en US$ 235 la tonelada.

En tanto, la posición junio no presentó modificaciones y cerró a US$ 225; julio a US$ 215; y agosto a US$ 210.

En cuanto al trigo, la entrega contractual se ubicó en US$ 270 la tonelada, mientras que para la descarga pactada para diciembre se ofrecieron US$ 240.

Por último, no hubo ofrecimientos ni por girasol ni cebada, mientras que el sorgo cerró a US$ 245 la tonelada.

(Télam)