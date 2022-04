Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Víctor Beker.

Víctor Beker

En principio advierten que la inflación de marzo será del 6,1%. ¿Qué factores se dan para llegar a esta cifra?

Esta cifra que espero que se cumpla porque de acuerdo a lo que anunció el ministro ya confirmó que iba a estar por arriba del 6%, lo mínimo esperable es el 6,1%. Ojalá que sea eso y no un guarismo muy superior.

Tiene su origen en que se han acumulado una cantidad de factores en este mes de marzo, que van desde la guerra en Europa que ha incidido sobre el precio de las commodities, lo cual implica aumentos en el precio de los productos que exportamos e importamos, en primer lugar el petróleo y el gas, a lo cual se sumaron aumentos ya programados de tarifas, aumentos autorizados en las prepagas, aumentos autorizados en los colegios.

O sea, un poco lo que yo llamo la tormenta perfecta y en medio de todo esto el Gobierno anunció una guerra a la inflación que creo que desató también una carrera por remarcar precios por las dudas, con lo cual todos estos factores se conjugaron para dar este resultado que como decía el ministro Guzmán va a estar por arriba del 6% y esperemos que no esté muy arriba del 7%.

¿Considera que puede llegar a estar cerca del 7%?

Creo que no. Vamos a ver lo que dice la medición del Indec, pero llama la atención que el propio ministro de Economía sea el primero en salir a anunciar una inflación por arriba del 6%.

Lo que uno piensa es que si el ministro lo está anunciando es porque el número que le están adelantando debe estar bastante por arriba del 6. Por eso, a mí me asusta haber escuchado esta advertencia, máxime porque hay que tener en cuenta que 6% mensual implica un 100% anual.

¿Cómo impacta este número, que ya de por sí es alto, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

El acuerdo con el Fondo no tiene justamente ninguna meta de inflación. Eso quedó al margen del acuerdo, por lo tanto si la inflación se dispara, cuando venga la misión del Fondo hará una observación diciendo que preocupa que la inflación sea tan alta, pero esto no implica que Argentina esté incumpliendo el acuerdo.

Lo que pasa es que estos niveles de inflación ya están generando un efecto en cuanto a reapertura de paritarias, ya hay pedidos de incrementos por arriba del 50%, lo cual implica que se desata otra vez en la Argentina la conocida carrera de precios y salarios que siempre ha terminado bastante mal.

Esto hace que los aumentos de precios generan pedidos de aumentos de salario, los aumentos de salarios impactan en los costos, vuelven a aumentar los precios y el resultado es precisamente que la inflación se dispare.

De acuerdo a su experiencia y lo que viene analizando en estos últimos meses, ¿para abril el índice inflacionario puede llegar a bajar un poco? ¿Puede rondar entre el 4 o el 5%?

Puede ser, pero tendríamos que verlo un poco en función de estos factores que estaba señalando. Creo que no es una buena señal esta reapertura de paritarias, creo que no juegan en ese sentido tampoco los aumentos de tarifas que por ahora están en la etapa de discusión y que habrá que ver cuánto de ello tiene impacto en abril o no.

Puede haber alguna declinación temporaria en abril, pero la veo más como esto, como un retroceso temporario. Me parece que vamos a estar con niveles de inflación bastante elevados, al menos que cambie mucho el panorama económico y político