¿Qué primeras apreciaciones puede hacer con respecto a la asunción de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía?

Particularmente, la consideración de que es una persona que se ha preparado para esta responsabilidad, que tiene una condición adicional que es su experiencia, y que es militante. Y un atributo más: es hincha de boca (risas).

Silvina es una persona con la que tuve la oportunidad de compartir algunas jornadas de desarrollo, de perspectiva de trabajo de lo que tiene que hacer el justicialismo, los debates lógicos que nos tenemos que dar como fuerza política, y siempre ha sido un gusto poder compartir con ella más allá de su desempeño al frente de la provincia de Buenos Aires que, como siempre decimos, es un país dentro de otro país.

¿Cómo tomó la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía de la Nación?

Con una fuerte sorpresa y eso tiene una contradicción. Si bien la situación era compleja, la forma en que se produjo la renuncia realmente fue una sorpresa que generó el cimbronazo político y económico, que es el más grave en una situación muy endeble de la Argentina desde el punto de vista de los mercados y demás.

La renuncia de un ministro sin el conocimiento previo del Presidente de la Nación produjo lo que lamentablemente pasó ayer y seguramente tiene una inercia hacia el día de hoy. No fue grato escuchar la renuncia del ministro en las condiciones en que se produjo.

En medio de este cimbronazo, como usted señala, se volvió a dar el llamado privado entre el Presidente y la Vicepresidenta. Es un punto a destacar en medio de toda esta convulsión que generó la renuncia de Guzmán.

Yo creo que es lo razonable, lo que estaba pidiendo la sociedad más allá de cualquier posicionamiento partidario es que las dos máximas autoridades del Gobierno, que son el Presidente y el Vice, tuvieran un diálogo personal más que epítetos por vía de lo público.

Si hay algo que a uno le preocupaba y mucho es que había tomado una inercia de manejo que las comunicaciones ente ambas autoridades se hacían vía los medios de comunicación. Yo creo que eso en la sociedad estaba generando mucha resistencia, mucho cuestionamiento, así que lo más saludable es lo que ha pasado.

En ese sentido, ordenando la política se le va a hacer mucho más fácil a la compleja tarea que tiene la ministra de Economía por delante.

Tiene una agenda de trabajo muy amplia y compleja, como bien señala usted. Inflación, precios, tarifas, FMI. ¿Cuáles considera que son las medidas urgentes que debería tomar Silvina Batakis?

Todas las que tengan que ver con el desarrollo de la producción y la generación de empleo. Esto tiene que ser un punto donde todo lo complementario tiene que estar orientado a eso.

Para eso, lógicamente la recuperación del poder adquisitivo del salario tiene una sola tarea pendiente que es la baja de la inflación. Y ahí, me exceden las cuestiones técnicas, pero el combate a la inflación tiene que ser en forma paralela a acordar con los compromisos internacionales.

Argentina tiene no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino el Club de París es uno de los compromisos que tenemos a hoy que hay que solucionarlos. La ministra tiene una agenda internacional que no la puede postergar, la tiene que hacer, que son los acuerdos internacionales, pero después obviamente el tema del poder adquisitivo del salario, la lucha contra la inflación, sin ninguna duda, y las medidas que se tomen para eso no pueden frenar el incipiente crecimiento que está teniendo particularmente la industria.

Esa expresión de deseos que hago desde acá ojalá la ministra encuentre las medidas técnicas como para poderlas amalgamar y que tengan todo un solo objetivo que es seguir creciendo, incluyendo cada vez más argentinos en la formalidad