Camilo Alberto Kahale

¿Qué expectativas tienes del sector para este año? ¿Y cuáles considera que son los máximos desafíos a afrontar?

Realmente las mejores expectativas, porque hay herramientas como para reactivar el mercado interno, esperamos que se siga apostando a la industria nacional qué es lo que este Gobierno vino a hacer antes de la pandemia. Estamos esperanzados de que vamos a tener un muy buen año.

¿Le preocupan las negociaciones que está llevando adelante la Argentina con el FMI? ¿Cómo puede impactar en la actividad?

Información hay poca, la que se ve en los diarios. Desde ya que nos preocupa, un país en default no tiene futuro, o sea que es importante hacer una buena negociación que nos deje poder seguir produciendo, teniendo pleno empleo y no un ajuste.

Es muy difícil estar en el lugar del ministro de Economía (Martín Guzmán) sabemos lo que es el FMI, que siempre busca sacar provecho de la desesperación de los países que necesitan ayuda, en vez de tratar de ayudarlos para que de una vez por todas tengamos un futuro, un trabajo a 10 años que podamos desarrollar.

Hoy estamos pensando que tenemos que pagar tantos miles de dólares entre hoy y el lunes, y sinceramente hace 6 meses que se está negociando y no se llega a un acuerdo.

Desde ya que estamos preocupados, pero así y todo este es un país rico, donde la gente si tiene trabajo, consume, estamos viendo como floreció el turismo, la gastronomía, la industria del calzado, que ha sufrido muchísimo es del año 2018-2019.

Yo no soy economista pero estando al frente de instituciones como la CAME de la que soy vicepresidente, soy presidente de la Cámara de Lomas de Zamora, y estamos todo el día con el que produce, el que da empleo y nos damos cuenta lo que está pasando.

Sobre esto uno puede opinar, pero no es fácil estar sentado frente a estos grandes monstruos que lo único que saben es cobrar intereses altos. También, nosotros vamos a pedir dinero no para producción sino para especulaciones y no tiene que ser así, el dinero que entra tiene que ser para producción y empleo, pedir plata para devolver plata no es bueno.

Desde la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires ¿pedirán una ampliación de herramientas de financiamiento, y de créditos para las pymes este año?

Es que no hace falta que las pidamos, aunque las venimos pidiendo desde el 2020 con todo lo que se sufrió, en el ministerio de Trabajo hay herramientas, en el ministerio de la Producción hay herramientas, en cualquier ente de la provincia de Buenos Aires, hay maquinarias para el campo, sinceramente hay, lo que pasa es que a veces la comunicación es escasa, entonces lo aprovechan nada más que las grandes empresas, y a lo mejor no las pymes.

Nosotros tenemos que encargarnos de comunicar esas herramientas que hay, porque tenemos un diálogo fluido con el ministro de la Producción, Augusto Costa, con el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, él tiene en la cabeza la reactivación del mercado interno, la ayuda a la industria, al comercio, las obras públicas, realmente se está haciendo desde el Gobierno provincial un trabajo muy bueno para que podamos desarrollarnos las pymes de la provincia.

En calidad de vicepresidente, ¿cuál es la agenda de trabajo de la CAME para este año?

Primero, se está por vencer el Ahora 12, y ya el presidente Alfredo González y el presidente del sector de Comercio Fabián Tarrío, le han hecho llegar una nota al ministro Matías Kulfas, porque si se cae el Ahora 12, el comercio minorista se queda sin financiación.

También estamos trabajando en una encuesta a nivel industrial, para saber en qué situación se encuentra con relación al 2020-2021, que ya pronto va a estar en la calle.

Estamos en movimiento, no nos hemos tomado vacaciones y permanentemente el presidente de la institución está comunicado con los ministros de Nación para ver el futuro de este 2022 y 2023