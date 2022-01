Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Daniel Rosato.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Daniel Rosato

¿Cómo afectan la producción de las pymes los constantes cortes de energía?

Siempre hay que anticiparse y hacer una prevención, por eso es importante el diálogo y el aviso, nosotros estamos comunicando a todas las empresas la necesidad de reducir la carga energética entre las 13 y las 16 horas, y hay empresas que ya están programando su producción o paradas de máquinas entre ese horario, porque estamos al límite.

Hay que entender también que cuando se anuncia en forma anticipada a la pyme, se le da la posibilidad también de programar sus horarios, por ejemplo el día de mañana empiezan a funcionar antes las empresas, para cubrir de alguna manera esas horas perdidas de parada en el horario pico.

Click to enlarge A fallback.

A los servicios continuos o producciones continuas se las contempla, lo que se está pidiendo es para aquellos que no tienen producción continua, porque en una producción continua sí afecta muchísimo.

MIRÁ TAMBIÉN Confederación empresaria pide implementar pase sanitario para trabajadores

A esto es importante aclararlo, porque no se está diciendo que paren a las empresas con máquinas que no pueden parar. Se le está diciendo a todo el resto, que ya con eso va a minimizar el impacto que produce esta gran ola de calor que estamos sufriendo, y que sin ninguna duda va a hacer que no tengan que haber más cortes de lo normal, como suele haber en estas épocas.

¿Este es un pedido que nace de la administración pública nacional, y que rige para este jueves y viernes?

Exactamente, entendemos que estas temperaturas no son normales, y que obligan a buscar alternativas para sobrellevar esta situación.

Otro tema es el ausentismo por los casos de coronavirus, ¿hubo algún avance en cuanto a una posible reunión con el Gobierno nacional sobre este tema que tanto preocupa al sector?

Nosotros veníamos solicitando medidas como la que ha planteado la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que hacen que los contactos estrechos puedan integrarse a las empresas de trabajo, si no tienen síntomas.

Así y todo, sin síntomas, el contacto estrecho tiene que tener un test rápido para garantizar al momento en que entra el trabajador, que no está contagiado, porque puede ser que no tenga síntomas pero que haya contraído el virus y contagie a los demás compañeros.

Lo que estamos pidiendo también, es que las ART puedan suministrar en los lugares de trabajo los test rápidos, para que el trabajador pueda realizarse el análisis.

Tampoco las ART están cubriendo las enfermedades de covid y deberían hacerlo, de hecho las de Argentina son las más caras del mundo, llegan a cobrar una alícuota de más de un 15% de la masa salarial, cuando en el resto del mundo no sobrepasan el 5%. Entonces, esto de alguna manera los compromete y obliga a tener que prestar el servicio a los trabajadores.

¿Cuánto creció el ausentismo por la suba de casos de coronavirus en el sector?

Tenemos caso que llegan al 50%. Hoy estamos entre un 25 y un 30% en promedio de ausentismo, lo que pasa es que es una ola que hizo una explosión. Los contagios no paran y en algún momento esto sin dudas va tener que calmarse.

Tenemos todavía un 10% de trabajadores que no se han vacunado y para nosotros es muy importante que todos se vacunen, por ellos mismos, ya que si se infectan pueden correr riesgo de muerte y deben preservar su salud, la de su familia y la de sus compañeros