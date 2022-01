Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Silvia Saravia.

Para este miércoles se convocó una movilización hacia el ministerio que conduce Juan Zabaleta, por incumplimiento en la entrega de alimentos...

Sí, en realidad es una movilización que fue anunciada desde inicios de esta semana, y ayer por la noche hubo distintos llamados y concreciones de fechas de entrega de alimentos, en nuestro caso, alimentos que no se habían entregado en diciembre. Nos plantearon que entre mañana y pasado se van a entregar en todo el país.

Todas las organizaciones hicimos la evaluación de cómo fue esta situación, y se ha avanzado al menos en el reconocimiento del ministerio del incumplimiento que están teniendo.

Para nosotros en un contexto como este, con tantos contagios, tenemos suspendida la medida hasta ver si efectivamente se cumple con esto. Partimos de la confianza en el diálogo, aunque tenemos mucha incertidumbre porque no es la primera vez que nos prometen una cosa y no se cumple.

Entonces, finalmente no movilizarán al ministerio de Desarrollo Social...

Sí está suspendida la actividad porque el ministerio reconoció todos los incumplimientos que estaba teniendo y propuso fechas de entrega entre mañana y pasado. Hoy también a algunas organizaciones ya les están llegando los alimentos, estaremos muy atentos a ver si efectivamente se cumple con la entrega a todas.

¿Cómo está la situación actual en los barrios desde la llegada del ministro Zabaleta a la cartera de Desarrollo Social y con el aumento de los casos de coronavirus?

Hemos escuchado las declaraciones de Zavaleta respecto a que todavía no se ve la recuperación económica en el barrio, y compartimos este diagnóstico porque hay todo un espacio muy grande de nuestra población que vive al día, que hace una changa, no es un trabajo registrado que si te tenés que aislar, te cubren el día y te pagan igual. En este caso se cobra por el trabajo que se hace, y si te tenés que aislar, no cobrás.

La situación es grave, esas changas dependen también del salario de los que tienen ingresos más estables, entonces como hay mucho miedo y muchas dificultades, también se ha deteriorado ese ingreso.

Además, con el aumento de los contagios hay más gente que viene a pedir la comida a los comedores, eso es lo que nosotros estamos viendo hoy también. No vemos que haya recuperación del trabajo formal, la gente sigue pidiendo ingresar al programa Potenciar Trabajo porque evidentemente, más allá de que tenga un oficio y que hasta hace poco haya tenido un trabajo con cierta estabilidad, eso no se recuperó.

Nosotros hace 20 años que estamos en territorio, y cuando realmente esa recuperación llega al barrio se ve, porque los compañeros que empiezan a conseguir trabajo dejan de participar en la organización o participan de otro modo, y hoy la demanda para poder estar en el Potencia Trabajo sigue vigente.

Recientemente denunciaron clientelismo en la secretaría de Economía Social, ¿por qué motivo?

Porque hay un tema que tiene que ver con que, quién está en el programa que depende directamente de la secretaría de Economía Social, está siendo rehén de quien le da el alta.

Mucha gente que ve en el barrio cómo trabaja una u otra organización, decide cambiarse del lugar de trabajo, y nosotros pedimos que se respete eso, que la persona pueda elegir dónde quiera trabajar, y lo que está sucediendo es que, desde la secretaría, nos dicen que la persona puede decir no quiero trabajar más en ese lugar, pero no puede elegir dónde.

Esa es una de las discusiones que estamos teniendo, pensemos que los funcionarios son de organizaciones sociales, entonces, si ellos son los que van a decidir a dónde van a trabajar, las personas creemos que es injusto y que esa elección tiene que poder ser del titular el derecho, y no de las organizaciones que, con el poder que les da ser funcionarios del Estado, van a indicarles a dónde tienen que ir o no