Escuchá la entrevista con Raúl Santoandré, presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires.

-¿Qué balance hace de la reunión que mantuvieron con Roberto Feletti para frenar los aumentos de las materias primas e insumos de la industria panadera?

Fue positiva, el compromiso asumido de la Secretaría de Comercio, de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos y de la Federación Argentina de la Industria del Pan es que si las materias primas no siguen subiendo vamos a frenar los aumentos que se tendrían que dar.

En algunas provincias ya estuvieron retocando los precios, así que en provincia de Buenos Aires el panadero que esté por debajo los tendría que modificar, porque sino estaría perdiendo. Pero no va a haber un aumento en tanto no suban las materias primas.

El compromiso es realizar una Mesa de Trabajo, en la que esté convocada la Cámara Molinera, para que esto perdure en el tiempo y no estemos trabajando solo por lo que resta de diciembre porque los argentinos necesitamos comer todos los días.

-¿Y cuánto estima que aumentará el precio del pan?

En algunas provincias ha aumentado un mínimo del 9 por ciento y, en general, de un 10 a un 15 por ciento. Coincido con el secretario de Comercio que las materias primas tienen que tener un desacople del precio internacional, ante todo cuando nos referimos al trigo.

-¿Qué balance hace de este año para el sector panaderil bonaerense?

Como no se podían hacer reuniones no hemos vendido sándwiches, tortas, tartas y facturas. La gran mayoría de los panaderos están endeudados y transitando alguna moratoria. Quiero ser cauto porque nosotros venimos mal desde hace ya cinco años; hemos recibido tarifazos terribles en los servicios, no nos pudimos recuperar, y después llegó la pandemia.

Es difícil para una industria micro pyme, en donde trabaja el grupo familiar, desarrollarse y mejorar. También es digno de destacar que tenemos un alto índice de clandestinidad y, por ende, una competencia desleal.

-¿Tienen buenas expectativas de repuntar la venta en estas fiestas de fin de año?

La expectativa es como la esperanza, siempre la tenemos. Elaboramos un alimento esencial en la mesa de los argentinos y deseamos que no falte ningún producto de elaboración de la panadería. La esperanza es que mejore no solo nuestro rubro sino también el país