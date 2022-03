Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Leonardo Anzalone.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Leonardo Anzalone

Recientemente han elaborado un nuevo informe en base al Índice de Precios al Consumidor que registró en febrero una fuerte aceleración respecto al mes de enero. ¿Cuáles cree que serán los desafíos del Ejecutivo para este año?

Sin duda el mayor desafío es moderar esta fuerte inflación y lo que más duele son los aumentos que se dan en los precios de los alimentos. Si bien la inflación es muy alta, lo que más empujó durante febrero el índice de la inflación fueron los alimentos, situación que muy probablemente se repita cuando conozcamos los datos de marzo.

MIRÁ TAMBIÉN Arroyo: Hay que ir rápidamente a un plan antiinflacionario

Hay que trabajar en una mirada integral respecto a la inflación en general, pero con los precios de los alimentos en particular.

¿Cuáles han sido los alimentos que han marcado la suba?

MIRÁ TAMBIÉN El Municipio de Morón denunció que las telefónicas adeudan más de $11 millones

En febrero lo que más subió en términos de alimentos fueron las frutas y verduras. Hay algunas explicaciones que se ensayaron que tienen que ver con cuestiones estacionales, se habló de la lluvia, se habló del calor, se habló del frío, pero la realidad es que la lechuga mostró aumentos del 72 por ciento, el tomate del 40 por ciento. Es bastante poco creíble que la mucha o poca lluvia genere aumentos en la lechuga por arriba del 70 por ciento.

Me parece que ahí hay otras cosas que el Gobierno va a tener que observar. Por eso, me parece muy bien lo que dijo el Presidente respecto a comenzar una guerra contra la inflación, me parece que es momento, ya superada la pandemia, superado el severísimo problema que heredó este Gobierno respecto al Fondo Monetario, es muy necesario que toda la estructura e infraestructura del Estado se ponga a servicio de bajar la inflación.

El IPC registró en febrero una variación de 4,7% y un acumulado anual del 52,3%, mostrando una fuerte aceleración .

Es absolutamente necesario no solamente para que los sectores más vulnerables y los sectores medios tengan más plata en el bolsillo para poder comprar y que eso empuja la economía, sino también porque una inflación tan alta lastima a la economía: genera que no haya inversiones, que no se pueda pensar a mediano plazo. Está muy bien esta mirada del Presidente de plantearlo como una guerra contra la inflación. Espero que las medidas que se tomen sean contundentes.

Me imagino que en este contexto son fundamentales los consensos políticos para bajar la inflación.

Son decisivos. Por eso decía que esta inflación a este nivel no tiene casi nada que ver con cuestiones macroeconómicas. No tiene nada que ver con el déficit fiscal o la emisión monetaria o cuánto está el dólar, sino que acá hay componentes políticos, especulación contra el Gobierno, pero también falta de coordinación de la política económica, mala comunicación de la política económica, que no se pudieron bajar o controlar expectativas.

"Esta inflación no tiene nada que ver con el déficit fiscal o la emisión monetaria o cuánto está el dólar, sino que acá hay componentes políticos"

Hay ahí un componente político de sectores que operan contra el Gobierno, pero también hay cuestiones que no estuvieron bien planteadas desde el Gobierno.

¿Cómo impacta en los precios el acuerdo con el FMI?

Yo no creo que tenga un impacto…al contrario, te diría que es hasta un ancla antinflacionaria, porque una de las metas que están planteadas en el acuerdo tiene que ver con las metas de déficit fiscal y de emisión monetaria, que son dos ingredientes en la inflación…bueno, eso va a estar controlado por el propio acuerdo. Me parece que en ese sentido es positivo. Pero ahí se vuelve fundamental conseguir los acuerdos, los consensos políticos.

La lucha contra la inflación, y esto creo que es lo que quería decir el Presidente, tiene que ser una política de Estado, como la AUH. Excepto algunos locos, nadie discute la AUH. Hay que conseguir eso mismo con la inflación, que todos los sectores, los más pobres, los más ricos, entiendan que la inflación es mala. Es ahí donde tengo algunas dudas en función de si se puede comunicar bien eso, si todos internalizamos que la inflación es mala. En ese sentido, me parece que hay que trabajar con contundencia y esa tiene que ser la guerra que bien planteó el Presidente.