Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Rafael Klejzer.

Rafael Klejzer

¿Cómo analiza la decisión del Ejecutivo de congelar más de 1400 productos de la canasta básica?

Tiene que ver otra vez con una intervención del Estado frente a una inflación sin control, en este caso las formadoras de precios, que son las empresas concentradas, multinacionales.

Le han decretado la guerra a la mesa de los argentinos y las argentinas, frente a eso nuevamente debemos plantear un acuerdo de precios al cual no están de acuerdo; por eso unilateralmente solo con algunos sectores y algunas cámaras pudimos llegar a acuerdos y, a partir de ahí, un congelamiento durante tres meses y revisar los costos, las trazabilidades.

Hay un plan que va más allá de un congelamiento de precios. Frente a eso, dos o tres multinacionales no han querido y están amenazando con desabastecimiento.

Mientras la sociedad en su conjunto no debata que el alimento es un derecho social y no una mercancía, el Estado no tiene las herramientas necesarias para ponerle el cascabel al gato.

Debemos claramente meter mano y construir una política de derechos y no un negocio financiero con el alimento.

También algunos intendentes del Conurbano se han manifestado en contra de hacer este seguimiento del control de precios. ¿Qué opinión le merece?

El acuerdo de precios, precios máximos, tiene que ser transicional. Tiene que durar poco tiempo y en función tiene que terminar en otra cosa que no sea en una vuelta a otro nuevo control de precios.

Si no planteamos políticas activas se cae el acuerdo de precios, se deshilacha, y es un círculo que termina claramente en contra de la gente y generando más inflación. Por eso es importante generar los consensos, es decir, hay plan A, plan B, pero sobre todo tiene que haber una política pública de alianza con otros sectores.

Tenemos que discutir la sintonía fina: saber cuántos pollos se necesitan para alimentar a nuestro pueblo y empezar a planificar.

Creo que en la pospandemia tenemos que discutir la sintonía fina. ¿Qué significa la sintonía fina? Bueno, así como sabemos cuántas vacunas tenemos que traer al país para vacunar cuántos millones, también tenemos que saber, y lo sabemos, cuántos pollos se necesitan para alimentar a nuestro pueblo y en función de eso empezar a planificar.

No podemos dejar en manos del mercado la planificación de la economía. Y la política debe resolver, nos tenemos que sentar, consensuar, pero sobre todo el Estado nacional tiene que adquirir nuevas herramientas.

No puede ser que no tengamos autoridad, estamos de rodillas para discutir el precio del aceite en la Argentina. Me parece que tiene que haber un nuevo acuerdo nacional, en función no de precios sino de producción de alimentos.

¿Está conforme con la llegada de Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio?

Muy conforme. Me parece que necesitábamos un trabajo más fino, más cotidiano.

Ahora es sintonía fina. ¿Sabés por qué? Porque no aumentan los costos, no hay ningún argumento por el cual aumentar los precios de los alimentos en la Argentina, porque no hay nuevos impuestos, las tarifas están congeladas, el dólar sigue quieto.

Los tipos lo que quieren es aumentar su tasa de ganancias a través de dos cosas: aumentar precios o una devaluación. Y el Gobierno nacional por supuesto no quiere que la crisis la siga pagando el pueblo.

