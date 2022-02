Escuchá la entrevista completa de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Juan Carlos Giordano.

Juan Carlos Giordano.

-Este martes se suman a la marcha contra el acuerdo con el FMI. ¿Cuáles son los principales planteos de rechazo a este entendimiento?

La marcha de mañana la consideramos importante porque es un acuerdo entre muchas organizaciones con las que hicimos la gran movilización del pasado 11 de diciembre. Vamos a seguir reclamando, una vez más, que la plata debe ir a combatir los males sociales, a aumentos de salarios y de jubilaciones, y a un plan de viviendas populares.

Ni bien se firmó el acuerdo salimos a repudiarlo, porque cuando el Gobierno dice que no contempla cambios estructurales, es para encubrir un mayor ajuste, saqueo y dependencia del país. Dio un paso en legitimar el endeudamiento que hizo (Mauricio) Macri y ahora se lo hace pagar al pueblo trabajador.

La marcha de mañana es un camino muy importante porque la lucha contra el FMI la tiene que tomar el movimiento obrero y el sindicalismo combativo.

-¿Considera que los últimos movimientos que se dieron en el Frente de Todos, como la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de la bancada, fueron jugadas políticas?

A la jugada de Máximo la vemos más o menos parecida a la carta que mandó Cristina (Kirchner) después que perdieron las PASO, criticando, en ese momento, que se estaba aplicando un ajuste.

Máximo acompañó al Gobierno: votó la movilidad jubilatoria y la renegociación de la deuda privada con bonistas que son usureros internacionales, de manera que ve que ha caído mal en la base social de La Cámpora y en sectores kirchneristas que el Gobierno termine de rodillas ante la receta del FMI.

No hay que dejarse engañar, son maniobras al interior del kirchnerismo. Si él fuera consecuente, debería llamar a hacer algo. Cuestiona las estrategias que se llevaron adelante en las negociaciones, pero para nosotros la única estrategia es desconocer los pagos.

Las estafas no se pagas. Esta deuda es mentirosa, es una usura, es ilegitima y es fraudulenta. Se anunció el acuerdo y la inflación no bajó, el riesgo país no bajó, hay una jugarreta con el dólar paralelo y ahora se va a venir un tarifazo.

Estamos en un marco de lo peor que nos podía haber pasado. No hay que dejarse engañar por los dobles discursos de Máximo Kirchner.