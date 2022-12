Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221226 Javier Rodríguez pt 1

–¿Qué balance puede hacer de este año de gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Agrario?

Este ha sido un año signado, sin ninguna duda, cuando hablamos de la producción agropecuaria en la provincia, por dos cuestiones especiales: por un lado, la guerra que se ha dado a nivel mundial, que hizo variar los precios, tanto de los productos como de muchos de los insumos, y, por supuesto, también una condición de sequía. Este momento nos encuentra con 57 municipios que la Provincia está asistiendo en función de la emergencia agropecuaria. Un balance más general no puede dejar de lado estas condiciones, pero vale la pena señalar que nosotros en este año hemos avanzado mucho en el trabajo desde un ministerio que no tenía acciones, no tenía políticas cuando nosotros ingresamos a la gestión. Y hemos planteado tres ejes clave, como el del financiamiento, el de trabajar en la infraestructura y el del agregado de valor en la producción de alimentos. Hemos podido en ese sentido mostrar avances muy claros. Tanto en el financiamiento, una política muy importante que permitió que este año, cuando hablamos de las superficies, por ejemplo en la campaña de invierno, y en coincidencia con los años previos, se ha dado un crecimiento. Hoy la condición de sequía hace que los rindes y, en definitiva, la producción muestren otros valores, pero vale la pena señalar estas condiciones.

MIRÁ TAMBIÉN Los seis sectores que más crecieron en 2022 y las perspectivas para 2023 según privados

–Usted hace mención a esta sequía histórica en la provincia. Desde el gobierno avanzaron en una ley de emergencia, pero también suman medidas adicionales.

Sí, tal cual. Desde la Provincia rápidamente planteamos los mecanismos de emergencia, que tienen que ver con las prórrogas de impuestos y otros beneficios y además, también, generamos líneas de financiamiento, tanto desde el MDA como desde el Bapro, para asistir a los productores. Siempre el desafío es poder brindarles las condiciones para que los productores sigan produciendo. Nosotros entendemos que esta asistencia, este acompañamiento, porque también hemos estado dando distintos acompañamientos técnicos y acompañamientos en el territorio, están permitiendo afrontar esta situación de sequía d euna mejor manera.

MIRÁ TAMBIÉN De Mendiguren señaló que este año la economía va a crecer 5% y destacó aumento de inversión

–¿Cómo es la relación que mantienen con los productores agopecuarios, con las entidades del agro? ¿Cómo ha sido ese vínculo durante este 2022?

Nosotros desde el inicio de la gestión mantenemos un diálogo abierto. Este año se ha consolidado también ese diálogo, en función de que no es solamente un diálogo sino que eso se termina expresando en acciones muy concretas. Veníamos de años de la anterior gestión donde había palabras y había promesas pero no había acciones concretas. Yo antes mencionaba la infraestructura. El tema de los caminos rurales había sido una promesa muchas veces planteada por la anterior gestión y no se había hecho ni un kilómetro. Cuando llegamos, ni siquiera había en el Presupuesto una línea para afrontar las mejoras de caminos rurales. Y nosotros lo fuimos dialogando, lo fuimos hablando, pero sobre todo fuimos haciendo. Y hoy tenemos más de 280 obras en la provincia, mejoras en distintos lugares en caminos rurales. Y así como tomo el ejemplo de los caminos rurales, que me parece que es un ejemplo claro e importante, también se da en muchísimos otros aspectos. Nosotros tenemos una mirada productiva, tenemos políticas específicas para la producción y por supuesto para la producción agropecuaria agroalimentaria, desde una mirada de que necesitamos de todas las producciones. Necesitamos la industria, necesitamos el agro, necesitamos el turismo. Y en particular, en esta cartera, nuestra mirada y nuestras acciones están vinculadas a la producción agropecuaria y de alimentos