-En este contexto de “tira y afloja” por los precios entre los empresarios y el Gobierno, ustedes, los panaderos, denuncian una suba desmedida de insumos en la última semana.

Lamentablemente es así. Tuvimos una corrida en cuanto a los precios de las materias primas que se usan en la panadería y estamos viendo expectantes y con preocupación la situación, entendiendo la importancia que tiene el pan en la mesa de los argentinos. Esperamos una pronta respuesta del secretario de Comercio para poder combatir esta situación.

-¿De cuánto ha sido este aumento?

Hay aumentos que van del 15 al 20 por ciento en harinas, 20 por ciento en margarinas, 15 por ciento en levaduras, y 30 por ciento en packaging. Todo esto termina repercutiendo en el valor final del kilo de pan.

-Con la llegada de Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio, ¿tienen la expectativa de iniciar un diálogo fructífero para el sector? ¿Cómo era la relación con la ex secretaria del área Paula Español?

Hemos tenido diálogo, pero no hemos podido encontrar la vuelta de rosca para resolver la situación. Al nuevo secretario le he mandado un mensaje pidiéndole una reunión para combatir lo que nos está pasando. Esto tiene nombre y se llama responsabilidad empresarial. Acá hay dos tipos de empresarios: los que especulan y no quieren acordar precios; y los de las pymes que apuestan al país y entienden la situación de la gente.

Nosotros vamos a estar dando la discusión para que la gente pueda acceder a los alimentos.

-En este contexto, ¿cómo analiza la decisión del Ejecutivo de congelar más de 1400 productos de la canasta básica?

No es una mala decisión, pero tiene que ser en un contexto donde no sólo se congelen los productos sino también le den la atención que merecen las pymes en cuanto a las cargas impositivas, los créditos a la producción y los créditos para reactivar maquinarias. De nada sirve congelar los precios si una pyme pide un crédito bancario y, por poco, le solicitan el grupo sanguíneo y no se lo terminan otorgando. Así no hay posibilidad de crecimiento