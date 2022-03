Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Martín Maquieyra.

¿Cómo analiza este contexto económico tan complicado para la Argentina, con suba de precios constante, con una inflación que parece que no frena? ¿Qué mirada tiene de las últimas medidas que ha presentado el Gobierno nacional en esta denominada “guerra contra la inflación?

Una situación durísima. Una situación que vemos que cada vez que vamos a cargar nafta el surtidor está cada vez más caro, vas al supermercado y suben los precios, encontrás un montón de laburantes, gente de comercio, que no da más, que no puede más…

Y vemos al Gobierno en guerra contra la inflación, en guerra contra el campo, en guerra contra sí mismo, en guerra contra Twitter ahora, contra las opiniones de los argentinos, en vez de ponerse a solucionar el gran flagelo que tiene este país que es el problema de la inflación.

La inflación no es asunto de un solo gobierno, pero que nunca en mi generación ha habido momentos como los que estamos viviendo y vamos a vivir ahora, que quizás otras generaciones lo han vivido: desabastecimiento de alimentos, racionamiento del gas en invierno, dificultad para cargar nafta o gasoil, y la inflación obviamente que está galopante.

Es muy preocupante que el Gobierno esté enfocado en otras problemáticas y en otras cuestiones. Sabe que de nuestro lado estamos para construir una Argentina de progreso y desarrollo, pero no creemos que las soluciones que está planteando el Gobierno sean las correctas.

Usted mencionaba el problema del gas. Desde Juntos presentaron un proyecto para que el Ejecutivo informe sobre la crisis energética para el próximo invierno. ¿Teme que haya un estallido social o un escenario complejo de cara a los próximos días?

Vemos que es muy probable que haya desabastecimientos. Eso no responde a la situación de Argentina sino a una situación de crisis internacional por la guerra de Ucrania, por el aumento del gas, pero que se agrava en nuestro país porque no se han hecho las inversiones necesarias al congelar tarifas y al hacer políticas populistas que nos van a llevar a esta situación que tenemos ahora.

Por eso la alerta del Gobierno es que gobierne, que gestione, que tome decisiones. Vemos desde el inicio casi de esta gestión, salvando la pandemia que se tomaron decisiones que podemos objetar o no, una parálisis. No vemos un cambio real en ninguno de los ejes de gestión de un país.

Un diputado ha presentado en el Congreso un proyecto para dolarizar la economía. ¿Usted ve viable esta posibilidad en este contexto económico tan complejo del país?

Primero tenemos que estabilizar la economía e ir por medidas que han funcionado en distintas etapas de nuestra Argentina. No sé si las respuestas heterodoxas son las indicadas para esta situación.

Primero creo que hay que hacer los deberes de gastar menos de lo que se recauda, aumentar la producción, estabilizar el país y dar credibilidad. Creo que lo más difícil para este Gobierno es ser creíble.

¿Qué opinión le merece el proyecto que ha presentado el Frente de Todos en el Senado donde propone recuperar dinero de la evasión para pagarle al Fondo Monetario?

Me parece que están desviando la discusión y tratando de imponerle al Presidente medidas. Creo que es parte del conflicto interno que tiene el Frente de Todos. Hay un acuerdo y hay un plan de acción que ha hecho este Gobierno y su propia tropa lo banca.

Para la evasión, la Afip es un organismo que ya tiene todas las herramientas para ir a buscar a aquellos que evadieron o que compraron inmuebles en el exterior y no los declararon. Otra ley de blanqueo, otra guerra más, me parece que no soluciona el tema de fondo