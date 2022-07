Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Ignacio Torres.

Ignacio Torres

¿Qué consideración le merece la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía de la Nación?

Creo que más allá de las apreciaciones personales lo que hay que analizar es el contexto en el cual renuncia Martín Guzmán, en medio de un discurso de la Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), denostando al Presidente de la Nación (Alberto Fernández), algo de lo que no hay precedentes en la historia de nuestro país: que haya un gobierno bicéfalo donde el poder real se encuentra en un lugar equivocado.

"Esto fue un cachetazo. Esperábamos un mensaje dialoguista y razonable del gobierno"

La Vicepresidenta ha ganado una centralidad dentro del Gobierno que pone en jaque, dentro de un sistema presidencialista en la Argentina, al máximo exponente del Ejecutivo que es el propio Presidente de la Nación.

Esto no es sano, no es bueno, genera incertidumbre en un momento donde justamente lo que necesitan los argentinos, no solamente el mercado, es generar confianza, previsibilidad, bajar la espuma. Lamentablemente, esto fue un cachetazo. Esperábamos y entendíamos que haya un mensaje dialoguista y razonable del gobierno.

En cuanto a la figura de Silvina Batakis, ¿destaca algo de su gestión en la provincia de Buenos Aires cuando fue ministra de Daniel Scioli?

Lo que recordamos todos de su gestión en la Provincia fue justamente la imposibilidad de pagar los aguinaldos en su momento que, más allá de variables exógenas o decisiones de gobierno, no es el mejor de los recuerdos. No se recuerda como una gestión muy exitosa.

Y, después, ha hecho manifestaciones preocupantes, que tienen que ver más con la militancia del sector más reaccionario del gobierno que con cuestiones de política económica o monetaria, que hasta el momento hay mucha incertidumbre porque, independientemente del cambio de ministro, el problema sigue.

"Yo no creo que Batakis haya sido el mejor actor para poner en un ministerio que necesita a alguien con volumen, con fuerza, con liderazgo"

El problema sigue estando y la Argentina asumió compromisos y el mensaje en una primera instancia es “no lo vamos a cumplir”. Y eso también genera mucho riesgo para nuestro país.

Hoy hubo una disparada exponencial del dólar paralelo, la brecha cada vez es más grande, eso tiene una incidencia directa en los precios. Se habla de una mega inflación. Yo no creo que haya sido el mejor actor para poner en un ministerio que necesita a alguien con volumen, con fuerza, con liderazgo. No creo que ella la persona que pueda brindar tranquilidad a todos.

¿Considera que ganó Cristina Fernández de Kirchner con la designación de Batakis?

Sí, ganó Cristina, perdieron los argentinos, porque todos estamos rehenes de una interna que ya no tiene que ver con una puja de poder sino que son posiciones antagónicas en lo que hace a un modelo de país y eso es peligroso, porque hay un desgobierno, hay un gobierno bicéfalo, que no puede hacer nada.

Hay una lógica de coacción por parte del sector que responde a la Vicepresidenta que pone en jaque sistemáticamente a la figura del Presidente, lo cual es, además de desestabilizador, peligroso, y es un cuello de botella que no deja avanzar en absolutamente nada.

¿Cuáles considera que deberían ser las medidas que tome con urgencia Batakis?

Primero, decir la verdad. Salir de la lógica del relato y el revanchismo y decir la verdad. La Argentina está en un momento muy complicado, donde es necesario tener gestos de autoridad fiscal, donde es necesario mostrar un plan de gobierno que se pueda sostener en el tiempo y no estar buscando todo el tiempo chivos expiatorios para demonizar al Fondo Monetario o a líderes de la oposición o estar buscando excusas todo el tiempo diciendo que hay un festival de exportaciones o que se relativiza el impacto de la emisión monetaria en el guarismo estacionario que estamos atravesando.

Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es decir la verdad para generar un mínimo de confianza. Y decir la verdad es admitir que la Argentina está en un momento muy complicado y que no se puede vivir gastando más de lo que se produce