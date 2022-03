Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Juan Airoldes.

Juan Airoldes

Recientemente participaron en la reunión donde desde el Gobierno se acordó la creación de un fideicomiso de trigo. ¿Cómo analiza estas medidas para contener el precio de los productos? Ustedes desde el mes de diciembre están trabajando con el Ejecutivo nacional con un fideicomiso para la producción de los fideos.

Del anuncio del fideicomiso de estos días nosotros no participamos. Ya veníamos con un trabajo previo desde el mes de diciembre que nos permitió salir con los precios acordados con la Secretaría de Comercio a partir de los primeros días de marzo. Con lo cual, teníamos un trabajo muy adelantado porque vale decir que este mecanismo de fideicomiso es una cuestión bastante compleja y que lleva bastantes semanas de negociación, así que por suerte nosotros nos adelantamos bastante.

¿Cómo es el diálogo que mantienen con el Ejecutivo nacional en base a este contexto internacional tan delicado que se está viviendo y con la constante suba de precios de los productos a nivel nacional?

Evidentemente cuando empezamos a discutir herramientas de fideicomiso nadie podía prever lo que pasó después. La situación del trigo, la situación de Ucrania y los momentos tan complicados que estamos viviendo en este momento.

Por eso es que el fideicomiso vino en el momento ideal, no sé qué hubiera pasado si esa discusión la hubiéramos empezado ahora. Probablemente hubiera sido mucho más problemático.

"El fideicomiso vino en el momento ideal. Destacamos toda una visión de la Secretaría de Comercio que permitió adelantarse a esta discusión"

La verdad es que la herramienta es buena, pensamos que va a funcionar muy bien, y principalmente oportuna.

Ahí tenemos que destacar toda una visión de parte de la Secretaría de Comercio que permitió adelantarse a esta discusión y hoy tenerla ya saldada.

¿En qué punto beneficia a las empresas productoras este instrumento?

En realidad el beneficio no es para las empresas particularmente, sino que es para los consumidores directamente. Nosotros lo que hacemos es costear el trigo, al precio desacoplado, al precio que nos propone la Secretaría de Comercio, y el beneficio se traslada de esa forma al consumidor, con lo cual ese consumidor puede acceder hoy a un fideo en góndola a partir de los 80 pesos finales.

¿Ha sido llamativo el faltante de productos en las góndolas?

Desconozco la dinámica de otros sectores. Este fenómeno obviamente ocurrió, no sabría decir muy bien por qué. En el caso de los fideos no hay ningún motivo para que ocurriera y de hecho no fue así, porque nosotros al tener ya todos acordado de antemano nuestros precios, los márgenes de comercialización, todo ya fijado con la Secretaría de Comercio, no tenemos ningún motivo para no vender.

El precio al que vendemos ahora es el mismo de la semana que viene y de la otra, con lo cual no ganamos nada acopiando mercadería.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Creo que ahora el fideicomiso ya tiene vida propia, ya va a funcionar si se ponen en marcha los mecanismos contemplados en el contrato y la fórmula polinómica que actualiza nuestro precio base de trigo y nuestros precios en góndola que es una formula compuesta por distintas variables.

Esperemos que no haya ninguna dificultad en la implementación, creemos que está todo dado para que funcione bien, así que si Dios quiere la podemos liberar a la Secretaría para que se dedique a los siguientes fideicomisos