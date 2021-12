Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Carlos Iannizzotto.

¿Qué balance hacen desde Coninagro de la situación del sector en este año?

Fue un año con un comienzo muy difícil por muchas contradicciones, con muchos cepos e intervenciones, con un diálogo que estuvo, pero que luego no se materializaban las medidas, o hubo medidas contrarias a lo que habíamos establecido, porque aparecieron todos los cepos o se agravaron los cepos, el intervencionismo, que creemos que no es el modo y la forma.

Sí nos preocupa el tema de los precios, el bolsillo, como todos, pero creo que son medidas que no solucionaban el tema precios sino que lo agravaban, sobre todo el tema de los cepos para la exportación.

Eso como la parte negativa, pero luego se ha encaminado el diálogo y hay avances positivos, vamos a ir monitoreando esta apertura a la exportación y los precios en el mercado interno, es un desafío que tenemos que asumir.

Los países que exportan no tienen problema de precios en su mercado interno porque hay equilibrio fiscal, una situación de gasto público controlado y hay productividad.

Nosotros tenemos que ir a ese modelo, por supuesto adaptado en nuestro esquema, que haya más producción, el sector privado que representó tenemos que comprometernos a producir más y ver la especulación, el control y asumir el desafío de que exporta el mercado interno no son cosas antagónicas, sino que tienen que ir de la mano y por supuesto que cuando hay desfasajes instrumentos para ir corrigiéndolo.

¿Ha mejorado la relación con el Ejecutivo la llegada de Julián Domínguez al ministerio?

Ha mejorado sustancialmente, se presenta ahora el Plan Ganar, que es el plan ganadero que ha presentado el gobierno y nosotros hace tiempo que habíamos presentado desde Coninagro y la mesa de enlace, las pautas que tiene que tener un plan ganadero, porque esto es lo que hace falta, un plan económico, ganadero, productivo y Federal, para explotar en el buen sentido, para producir más en las economías regionales.

Nos parecen cosas positivas y creo que se están encaminando hacia un acuerdo, un diálogo y tenemos que saber qué disentir no es ofender ni pelearnos, sino buscar alternativas. Creo que se estaba tomando ese rumbo y ojalá que lo podamos afianzar.

Desde el Coninagro y la mesa de enlace está toda la voluntad, desde el consejo industrial también, me parece que el sector privado ha dado señal de unidad y nos preocupa, como a todos, la inflación y el bolsillo y la pobreza de tantos argentinos.

¿Qué consideración le merece el Presupuesto 2022, que la semana pasada fue rechazado en la Cámara de Diputados de la Nación?

Me parece que fue un presupuesto muy improvisado qué no daba orientación de un plan económico afianzaba el gasto público impuestos extraordinarios, no controlaba el déficit del Estado, y sobre todo no había señas de un plan productivo, no solamente en el ámbito nuestro, sino industrial en general en el país para agregar mano de obra.

Para el sector agroindustrial que es el que aporta más dólares al país y es con el que podemos hacer un buen arreglo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que no haya ajustes al sector menos pudiente, solamente existe un presupuesto menor en el ministerio Agroindustrial, no hay ninguna otra partida que dé señas de promover este sector que en este momento puede proveer trabajo y dólares para el país.

¿Qué opina la entidad sobre el fondo para subsidiar las ventas de harina, pan, fideos y pollo?

Tendría que profundizar más en qué consiste, pero sobre el concepto general puedo decir que no podemos vivir de subsidios, no podemos estar constantemente subsidiando si a la vez no hay un plan productivo que dé más empleo y más trabajo, si no controlamos la inflación, este es el verdadero ajuste que existe y que hoy el Gobierno está aplicando.

Esto de subsidiar a un sector que tiene otras alternativas no lo veo con buenos ojos, hay otros instrumentos para realmente bajar, o si se quiere moderar, la suba de precios