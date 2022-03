Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Camilo Kahale.

Camilo Kahale

Me gustaría conocer, según su experiencia y su función, ¿cómo repercuten las recientes medidas del Gobierno en las PyMEs y en las empresas bonaerenses?

Realmente es un tema muy difícil y cuando se anuncia con una semana de anticipación pasa lo que pasó, que la última semana aumentaron los precios entre un 3, un 5, un 8 y un 10%, entonces ahora se sientan a negociar y van a bajar los precios al 8 de marzo.

Pero ya veníamos en febrero con precios altos, con una inflación de 4.7, ahora se fue a 5 y pico. Estamos en un problema grave. Es un país que siempre convivió con la inflación, cuando llevaron al presupuesto allá por diciembre hablaban de un 35% anual y yo decía de un 60%, y vamos a pasar del 60 porque a los formadores de precios no les importa nada.

"Estamos muy preocupados. Esperemos que las medidas den resultado, pero el Gobierno tiene que poner mano fuerte"

Y si el Gobierno no pone lo que tiene que poner y solamente hablan y negocian y bajan tres artículos o los Precios Cuidados… siempre fracasaron. O sea que tengo mis dudas. Esperemos que de resultado porque sería muy bueno que bajen los precios al 8 de marzo.

Estamos muy preocupados. Esperemos que de resultado, pero tiene que poner mano fuerte. Mañana se reúnen con la Cámara Argentina de Comercio y con la CGT, ahí tiene que estar ya terminado… Porque si seguimos, seguimos, seguimos, los precios siguen aumentando y los salarios siguen cayendo.

¿Le falta mano dura en este sentido al Gobierno? ¿Cuáles serían según su experiencia las medidas que debería tomar el Ejecutivo nacional?

Yo no soy especialista en bajar la inflación. El Gobierno tiene que tener sus equipos como para poder tener equipos económicos con herramientas, y si no hablaban de la ley de desabastecimiento. Yo no creo que lleguemos a una ley de desabastecimiento…

O de una vez por todas se ponen de acuerdo los legisladores, los del Ejecutivo, y dicen “muchachos, tenemos que hacer esto”, pero también hay que buscar el alivio de cargas, el tema retenciones, porque todo es un combo que hace que haya incertidumbre y eso provoca cualquier desastre.

¿Qué pasa? Soy comerciante y tengo 1000 pares de zapatillas. Las vendo. Cuando las voy a reponer, repongo 500. Perdí la ganancia y perdí el capital. Hay que ponerse de los dos lados.

Esta semana va a haber muchas reuniones. Si no hay resultado esta semana olvidémonos. Hacia fin de año hizo un balance de la situación de las PyMEs y desde FEBA se mostró optimista por este 2022. ¿Considera que puede sostenerse el crecimiento alcanzado el año pasado en este difícil contexto nacional?

Yo creo que sí. Vamos a tener un 2022 bueno. Porque fue malo el 2020, porque fue malo el 2021. En octubre recién se reactivó todo. Si no soy un hombre positivo no puedo estar en estas instituciones. Desde ya que espero que tengamos un 2022 mucho mejor.

"Estamos en un problema de incertidumbre como en el 2018 y en el 2019"

Se ha reactivado el tema del turismo, de la gastronomía, lo que es artículos deportivos, marroquinería, indumentaria. El comercio minorista está mucho mejor. La industria nacional está teniendo problemas con los insumos de vuelta, pero venía muy bien la industria nacional. Desde el 2020 venía bien.

Pero volvemos a lo otro. Carga impositiva, tasas altas a nivel municipal, no hay reforma laboral, no hay una reforma tributaria generalizada para que ese 40% que está en negreo esté adentro y podamos bajar las cargas tributarias. Realmente estamos en un problema de incertidumbre como en el 2018 y en el 2019