Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Raúl Santoandré.

Raúl Santoandré

Ante el aumento de precios el pan también prevé subas, ¿de cuánto estiman qué será?

Lamentablemente esta noticia, después de los importantes aumentos que venimos recibiendo, nos duele en el alma porque vivimos de nuestros clientes, y esto va más allá de nosotros.

Los precios varían todas las semanas, ya no podemos dejar de trasladarlo al producto final, porque si no, no podemos volver a comprar mercadería y no es que esto viene sucediendo semana tras semana, no nos olvidemos que en noviembre de 2021 fue el último mes de aumento.

En diciembre tuvimos una especie de acuerdo entre la cámara molinera y autoridades, de estar el mes sin aumentar, pese a eso en enero han empezado ya los aumentos de las materias primas, y en lo que va de este mes, en febrero, el porcentaje de aumento es terrible, y de alguna manera hay que trasladarlo a precio.

De 25 días para atrás, el azúcar aumentó un 33%, la margarina de un 10 a un 12, en los últimos 10 días la harina aumentó de un 14 a un 18%, y algo que es increíble es que, si bien se utiliza para lo que es dulce y confitería, el cajón de huevo aumentó un 33% en 10 días, entonces es algo que no podemos dejar de trasladarlo porque si no, no podemos elaborar nuestros productos a diario.

¿Entonces se estima que el aumento será entre un 20 y un 25%?

Sí, el aumento va a ser a nivel nacional, hay provincias que van a aumentar un 12%, otras aumentarán un 15 o un 18, y la provincia de Buenos Aires aumentará un 20 o un 25% según la zona, no nos olvidemos que hay zonas donde el alquiler es muy alto y la carga impositiva es terrible, entonces es por eso la variante de porcentaje que tenemos.

¿Cómo es el diálogo con la Secretaría de Comercio? ¿Han tenido algún tipo de contacto en las últimas semanas?

Al momento del día de la fecha no, yo igual me he comunicado para ver si a la brevedad podemos tener una reunión con comercio, estamos a la espera de buscar soluciones entre todos, y no tener que estar dando estas noticias.

No nos olvidemos que, si bien tenemos un país granero en el mundo con cosecha récord, una de las principales materias primas, en este caso la harina, la pagamos al valor de la pizarra de Chicago, quiere decir que esto está agarrado a lo que se exporta.

Como dice el secretario de Comercio (Roberto Feletti) un desdoblamiento del mercado interno sería muy bueno, porque no nos olvidemos que los panaderos no tenemos subsidio para nada, el panadero trabaja según el pequeño capital que tiene.

¿Tiene control de precios el sector?

A nosotros no nos corresponde ese tema, nosotros compramos nuestra materia prima, elaboramos nuestro producto, la materia prima todas las semanas aumenta y ya es inevitable, no vamos por delante de los aumentos, vamos por detrás, porque los aumentos que venimos absorbiendo semana tras semana, han llegado a un cuello de botella donde no podemos estar solventando más esta situación