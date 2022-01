Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el economista Víctor Beker.

Víctor Beker.

-¿Qué evaluación hace del acuerdo que selló el Gobierno con el FMI?

Es un principio de acuerdo, todavía hay un camino que recorrer, pero es mejor que nada. Es un paso positivo porque Argentina evita caer en default. Hay que ver cómo se termina de definir la letra chica del acuerdo.

Frente a la expectativa que había en ambos extremos del arco político, que apostaban a que Argentina fuera al default, creo que es una buena noticia.

-Cuando el presidente Alberto Fernández anunció este principio de acuerdo, señaló que el mismo “no condiciona al país”. ¿Esto es así?

Obviamente, Argentina asume obligaciones. Lo concreto es que el Fondo refinancia la deuda total del país; le va a dar los 44.500 millones para que con esa plata le pague. Con lo cual, eso va acompañado de algunas condiciones que Argentina tiene que cumplir para garantizar que la economía, alguna vez, esté en condiciones de generar excedentes que permitan repagar la deuda.

Tengamos en cuenta que Argentina tiene un período de cuatro años y medio para crecer y cambiar su perfil económico, de manera tal, que cuando sea el momento de pagarle al Fondo tenga una economía saneada y en condiciones de generar excedentes fiscales.

-En este contexto, ¿qué sucederá con el precio del dólar y con el precio de las tarifas?

Las tarifas van a tener que ser ajustadas porque uno de los compromisos que asume el Gobierno es reducir el déficit fiscal y, para eso, los subsidios a la energía y en menor medida al transporte van a tener que achicarse.

Por lo tanto, el precio del gas y de la electricidad van a tener que subir. No sé si van a subir el 20 por ciento que se anunció. En principio a mí no me cierra, creo que Argentina va a tener que encarar una reforma tarifaria donde, seguramente, habrá trifas segmentadas. En síntesis, lo que no va a tener que pagar el fisco lo va a tener que pagar cada uno de los consumidores