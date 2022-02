Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Juan Pablo Costa.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Juan Pablo Costa

Ayer el INDEC informó que tanto la industria como la construcción crecieron en 2021, ¿se puede esperar una suba sostenida de estos indicadores para los próximos meses?

Sí, la información que nos llega del INDEC es de algo que ya se venía viendo, que es una marcada suba de algunos indicadores económicos, fundamentalmente vinculados a la actividad de la industria manufacturera y la construcción.

MIRÁ TAMBIÉN Secretario de Industria afirma que el sector tuvo el mejor diciembre de los últimos cinco años

En el caso de la industria manufacturera realmente es una suba bastante importante, cercana al 15% durante el 2021 en términos de volumen, estamos hablando en términos de producción, que no solo supera los niveles de producción de la pandemia, sino incluso los niveles de la producción prepandemia y solamente puede ser comparable a los niveles de producción industrial previo a las crisis cambiarias de 2018-2019.

Click to enlarge A fallback.

Así que estamos más o menos a nivel de 2017, con lo cual obviamente esto implica que el sector industrial fue, durante 2021 y hay una apuesta a que lo siga siendo durante 2022, un poco el motor de la recuperación económica de la Argentina.

MIRÁ TAMBIÉN Las provincias mesopotámicas lideraron el aumento del consumo de 2021, según informe privado

Recordemos que finalmente el 2021, en términos más generales, no solo en la industria argentina, terminó con un índice de crecimiento elevado cercano al 10%, con lo cual evidentemente la industria ahí juega un rol, y lo más importante e interesante es que esto tiene un impacto bastante directo en materia de generación de empleo y de salarios, porque la industria en general es un sector que tiene trabajadores registrados y con salarios relativamente buenos, comparada a la media.

¿Pudo haber motivado el buen desempeño de la construcción tanto en noviembre como en diciembre el crecimiento de la inversión pública?

Sin duda, yo creo que en el caso de la construcción está muy vinculado al crecimiento del gasto en capital, en inversión pública, fundamentalmente a partir de agosto o septiembre de 2021. Incluso cuando uno lo compara con los niveles de actividad económica, no solo de la industria, también, con lo cual hay claramente un elemento que muestra que el incremento de la actividad económica que vimos en 2021 está muy vinculado al crecimiento de la inversión en infraestructura, y de la obra pública en general del Estado.

Y en el caso de la construcción es sumamente marcado, que de por sí es un sector relativamente volátil, inestable, tiene estacionalidad. Se había visto un crecimiento bastante fuerte a fines de 2020 y principios de 2021, pero más vinculado a la reactivación de un montón de obras que habían sido paralizadas en el primer tramo de la pandemia, pero una vez transcurrido eso se vuelve a ver un crecimiento importante, más sobre fines del 2021, muy vinculado en obra pública.

¿Qué papel juega el principio de acuerdo con el fondo monetario en estos indicadores a futuro?

El primer papel que juega es que no pone en cuestión o no arriesga este crecimiento de la actividad económica, es decir el acuerdo con el fondo monetario creo que el primer elemento que tiene a favor es no tanto por lo que pueda producir en sí mismo, sino por lo que evita, un poco ya se veía cierta inestabilidad financiera, cierta inestabilidad cambiaría durante las primeras dos o tres semanas de enero, antes del anuncio del acuerdo, los dólares financiero subiendo, etc., obviamente las empresas con mucha más dificultades a la hora de planificar inversiones y demás, ese escenario se despeja.

Y pensando más en el mediano y largo plazo, lo cual es difícil porque en realidad todavía no sabemos la letra chica del acuerdo, pero haciendo un poco de ejercicio sobre la base de la información que tenemos, lo que sí podemos ver es que un principio de acuerdo, o un acuerdo con el fondo monetario con las condiciones que son públicas, podría generar una mejora en los indicios crediticios para las empresas, a la hora de pensar en inversiones, en tomar crédito en el exterior, para distintos tipos de inversiones, prefinanciar exportaciones o importaciones, etc., posiblemente podría mejorar esa cuestión.

Lo más importante es que es un acuerdo que genera beneficios, no tanto por un impacto positivo por el acuerdo en sí mismo, porque de hecho me parece que eso es más discutible, pero si evita un escenario mucho peor