Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Alberto Williams.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alberto Williams

¿Cómo estuvo la situación del sector este año? ¿Hubo una fuerte caída en el consumo de carne?

Sí, tremendo. Fue una caída de casi el 30%, con muchísima suba, tal es así que hoy no está alcance del consumidor, está $1.000 un kilo de carne.

En este sentido, el Ejecutivo ha iniciado una serie de medidas, ¿qué opina del acuerdo que anunció la secretaría de Comercio para vender en supermercados cinco cortes a precios populares?

Click to enlarge A fallback.

Nosotros opinamos que es una competencia muy desleal porque las carnicerías no lo tienen, hay dos precios, un precio especial para un sector muy pequeñito y un precio caro para el resto de la población. Si no hay para las carnicerías no tendría que haber para nadie porque beneficiar a los supermercados, que tienen 100.000 productos es una ventaja.

MIRÁ TAMBIÉN Estiman producción de 2,86 millones de toneladas de cebada en áreas de la bolsa bahiense

¿Por qué el sector de los carniceros no fue convocado por el Gobierno para firmar este acuerdo?

Porque ya fuimos el año pasado y nos pasó lo mismo, los exportadores que van a hacer esa oferta no quieren hacer logística porque encarece el precio, entonces nos dijeron que no íbamos a tener, y ahora para qué nos van a invitar si nos van a decir lo mismo.

El consumidor, ¿pide por estos cortes cuando va a las carnicerías?

El año pasado era preocupante y se iba muy enojado. Pero ahora lo saben con tiempo, y para nosotros es un alivio porque si no el consumidor dice “uy, siempre lo mismo”.

La vicepresidenta Cristina Fernández dijo que los aumentos en los precios de la carne están ligados a la “codicia” empresarial, ¿usted qué opina?

Eso también lo dijo ayer la secretaria de prensa de Estados Unidos, y creo que es lo más justo que he escuchado porque, ¿cómo en una semana subió la hacienda en pie casi a 1 dólar blue o más caro?

¿Qué expectativa tiene el sector de la carne para el próximo año?

Si no se soluciona el problema del precio va a ser muy difícil, porque exportar un 30% como venía exportando no está al alcance del consumo interno, si la carne no se abarata van a tener problemas, porque ¿qué va a comer el argentino?