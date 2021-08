Las entidades que conforman la Mesa de Enlace y referentes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) coincidieron hoy en la necesidad de impulsar proyectos de Ley y medidas de incentivo para el sector y remarcaron la importancia de la articulación público-privada.

Así lo manifestaron el presidente de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes; su par de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni; el titular de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino; de Coninagro, Elbio Laucirica, y el vocero del CAA, José Martins, durante una charla organizada por la Asociación de Productores en Siembra Directa (Aapresid).

Durante su disertación, Martins hizo hincapié en los dos desafíos que, según su visión, tiene por delante la agroindustria en su conjunto, como la construcción de una "red que nos permita trabajar y mostrar el potencial que implica al sector como principal factor de la economía argentina", cuestión en la que considera que se ha "fracasado".

El segundo es cómo el sector se posiciona ante la política argentina: "¿Cómo somos capaces de demostrarle lo que significa la agroindustria y, sin necesidades de subsidios o prebendas, sino aliviando la carga tributaria y dándonos ciertos estímulos, cómo vamos a ser capaces de crecer fuertemente en generación de divisas, infraestructura?", entre otros puntos.

En este sentido, el proyecto de ley de incentivos para el sector que el CAA trabajo con el Gobierno nacional y "que la política en general lo apoya, no aparece".

Por su parte, Chemes sostuvo que "la articulación público-privada es importantísima, requiere de la determinación de ambos, donde sin dudas todas las partes puedan expresar las opiniones y, claro está, que sean tomadas en cuenta, y a la hora de tomar las políticas de Estado por parte de los gobiernos, se vean reflejadas".

Tras enfatizar que la Mesa de Enlace es el "canal de representatividad del sector", reconoció que "el Gobierno ha optado por generar un canal de comunicación dentro del ámbito del CAA, del cual formamos parte, pero tenemos claro que si las necesidades no son resueltas y si el diálogo constante pareciera caer en saco rato, tendremos que generar diferentes ámbitos o canales distintos porque la necesidad es ser escuchado, que se nos tenga en cuenta".

En esta línea, el titular de CRA hizo mención al proyecto de Ley diseñado por el Consejo Agroindustrial al asegurar que si esa iniciativa "no se efectiviza, no se concreta, el CAA perdería sentido si no se tiene en cuenta".

"Los canales de diálogo siguen abiertos con el Gobierno, pero para que una conversación sea fructífera, los consensos tienen que manifestarse en hechos concretos y las señales de hoy son erróneas. Es necesario que volvamos al dialogo productivo y de largo plazo", concluyó Chemes. (Télam)