La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) celebró hoy la decisión del Gobierno nacional de reducir a cero las retenciones que pesan sobre distintos productos de las economías regionales, entre ellos el vino y el jugo concentrado de uva o mosto.

“Celebramos y agradecemos la publicación del decreto poniendo fin a las retenciones y destacamos la importancia estratégica que esto genera en la competitividad de los productos exportables de la vitivinicultura argentina”, afirmó Mario González, presidente del organismo público-privado.

En julio de este año fue anunciado por el ministro Sergio Massa y confirmado por el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, en una reunión presencial que tuvieron en Buenos Aires con González, recordaron desde Coviar.

"El fin de las retenciones es un viejo reclamo de Coviar y de la vitivinicultura en general, teniendo en cuenta el valor agregado que tienen los productos exportables de toda la cadena vitivinícola y el impacto que esto tiene sobre la competitividad", explicaron.

A partir de ese reclamo todas las bodegas que al año exportan hasta US$ 500.000 dejaran de pagar retenciones; y que las bodegas que venden entre US$ 500.000 y US$ 1 millón al año pagaran 50% de la tasa hasta ahora vigente de derechos a las exportaciones, de 4,5% sobre el total facturado.

Con el decreto 462/2023, publicado hoy en el Boletín Oficial, ninguna bodega exportadora de vinos ni establecimiento que exporten jugo concentrado de uva o mosto o vinos a granel, sea cual sea su escala de operaciones, pagarán retenciones.

Según el organismo, esto permitirá "mejorar la competitividad externa del vino argentino en los mercados del mundo y contribuir a la generación de divisas y empleo en el interior del país".

Como actividad económica la vitivinicultura está presente en 18 provincias argentinas. (Télam)