La Secretaría de Energía llamó hoy a licitación pública para el diseño, construcción y operación inicial de una planta de generación fotovoltaica de 1,2 megavatios (MW) integrada a una mini red de distribución eléctrica, que abastecerá a más de 400 familias en el Valle de Luracatao de la provincia de Salta.

Se trata de una inversión de aproximadamente US$ 6 millones y es la red aislada de mayor envergadura licitada hasta el momento por el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), informó en un comunicado la Secretaría.

La red conectará a más de 400 hogares rurales, nueve escuelas, cuatro postas sanitarias, un destacamento policial, iglesias y centros vecinales de ocho comunidades diaguita calchaquí, contribuyendo al desarrollo de actividades como la producción de lanas y tejidos, o el procesamiento de productos lácteos y cárnicos.

La potencia pico del generador fotovoltaico que se construirá en Luracatao es de 1.239 kilovatios (kW) y contará con dos generadores diésel de 630 kilovoltiamperios (kVA) como reserva fría, se informó.

La nueva red aislada es la de mayor envergadura licitada hasta el momento por el Permer, contará con la articulación de la Secretaría de Energía y el Gobierno de Salta y la fecha límite para presentar ofertas es el próximo 15 de septiembre.

Al respecto, el secretario de Energía, Darío Martínez, señaló que "el Permer es una política pública muy importante porque beneficia a comunidades rurales en zonas aisladas de la red de suministro eléctrico, mejorando la calidad de vida de sus habitantes".

A través del Permer, Energía invertirá más de US$ 90 millones hasta 2022 para proveer energía a comunidades rurales aisladas de distintas provincias del país, que beneficiará a alrededor de 380.000 habitantes de esas zonas a través del uso de fuentes renovables.

En lo que va del año el programa lleva ya ejecutados US$ 34 millones y otros US$ 58,5 millones se encuentran distribuidos en los procesos licitatorios en curso, alcanzando la cifra de US$ 92,5 millones.

(Télam)