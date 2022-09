Un curso denominado "Mirando a la pesca con perspectiva de género", destinada a mujeres que quieren insertarse en esta actividad, donde entre el personal embarcado lo hombres superan el 96%, se realiza en la ciudad de Rawson a partir de una iniciativa impulsada por la agrupación "Mujeres Marineras".

"El proyecto fue presentado en 2019 cuando yo estaba en la subsecretaría de pesca del Chubut, luego se discontinuó por la pandemia y ahora se retomó con todas las fuerzas" explicó la secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Rawson, Paola Ciccarone, en diálogo con Télam.

Durante aquella función, Cioccarone impulsó las capacitaciones que "arrancaron por iniciativa de las propias chicas que quieren formar parte de la vida en el mar y les cuesta por varios factores, entre ellos la idea de que el trabajo a bordo es solo para hombres".

La funcionaria resaltó que "como en todo hay excepciones, y hay armadores de pesca que están dispuestos a darle oportunidades a las mujeres marineras y las tienen en cuenta a la hora de convocar tripulación, pero son los menos".

Los argumentos más frecuentes a la hora de elegir un hombre y no una mujer para trabajar en la cubierta del barco son que es un "trabajo pesado" que solo lo puede hacer la musculatura masculina; que son madres y deben estar varios días fuera de casa mientras dura la marea; o clichés más básicos como que "este no es trabajo para mujeres y punto".

Si bien el plan se desarrolla en el ámbito municipal, participan especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y capacitadores de la Secretaría de Pesca del Chubut con aval y financiamiento del Consejo Federal Pesquero que aprobó la iniciativa.

El curso comenzó la semana pasada y se extenderá durante 8 encuentros "dirigidos específicamente a mujeres marineras de la zona de Rawson", capital del Chubut, cuyo puerto es uno de los más activos en materia pesquera sobre todo por el desembarco de langostinos.

Los ejes del programa de capacitación contempla el dictado de talleres sobre muestreo de peces y crustáceos, toma de datos morfométricos, recolección de datos y estadística descriptiva básica.

También se ilustra sobre la protección y conservación de la biodiversidad marina, con especial referencia a las capturas incidentales de aves y mamíferos y un apartado sobre la temática de la contaminación de playas y costas producida por actividades pesqueras realizadas inadecuadamente.

"Con estos cursos nosotros pretendemos achicar las excusas que se nos dan para no convocarnos a bordo, porque estamos claramente ante una actividad que siempre hicieron los hombres y está culturalmente aceptado el machismo" explicó Lourdes Oyarzún, líder de la agrupación "Mujeres Marineras".

En diálogo con Télam, Oyarzún señaló que hace 20 años tiene la libreta de embarque y explicó: "Una de las excusas que más se utiliza por estos tiempos para no emplearnos es que los barcos no están preparados para llevar mujeres, lo cual es totalmente falso porque yo convivo en un ambiente familiar donde hay muchos hombres y no hay ningún problema".

En este punto, valora el proyecto de ley que impulsó la exsenadora nacional (FdT) Nancy González que logró media sanción -aunque perdió impulso parlamentario- y propicia la modificación de la ley de pesca para incorporar un cupo del 30% de mujeres y un 1% de travestis y trans, como mínimo, en un plazo de cinco años.

El movimiento de las mujeres a bordo tiene como fuente de inspiración a Nancy Jaramillo, la primera capitana, quien para llegar al puente de mando debió plantear un recurso de amparo a fin de que le reconozcan su condición de oficial, pese a contar con todos los requisitos.

