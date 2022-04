El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, y el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto, encabezaron hoy el anuncio de nuevas inversiones para llevar conectividad a 11 localidades de la provincia, en las que habitan 6.250 personas sin acceso a internet residencial.

También se anunció la instalación de una antena 4G en el municipio de Pichi Huinca, para llevar acceso a Internet móvil a vecinos del lugar, y la entrega de 4.000 tablets como parte del programa "Conectando con Vos", que busca promover el acceso a equipamiento de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad social y económica.

Los anuncios se sumaron a la firma de convenios con distintas pymes y cooperativas para la ejecución de cuatro obras de despliegue de redes de banda ancha en 35 localidades de la provincia, con una inversión de $ 285.039.883 lo que permitirá que 61.660 pampeanas y pampeanos tengan acceso a internet de alta velocidad.

"Desde el primer día nos propusimos conectar a los no conectados. Hay más de cuarenta programas focalizados sobre los que menos tienen y la importancia en esto es por que quien no está conectado hoy es un ciudadano que está fuera del mundo, que no puede estudiar, trabajar o entretenerse", dijo Ambrosini.

Por su parte, el gobernador de La Pampa destacó que en la provincia hay "más de 2 mil kilómetros de fibra propia que se conecta con la red de Arsat" y que "de las ochenta localidades que hay en la provincia, no hay ninguna que no tenga acceso a Internet".

"Esto es una política de Estado que viene desde 2006, con gobiernos provinciales que apostaron por la inversión", aseguró Ziliotto, quien destacó la creación de las empresas Aguas del Colorado Sapem y Empatel Sapem, ya que, sostuvo, "el Estado tiene que hacerse responsable de llegar a cada rincón con igualdad de oportunidades e inclusión".

Justamente será Empatel Sapem -empresa con mayoría estatal que recibió su licencia Argentina Digital a través de la aprobación del Directorio del Enacom en agosto del 2021- la encargada de llevar adelante la obra de conexión de 11 localidades en las que habitan 6.250 personas sin acceso a Internet residencial, gracias a un Aporte No Reembolsable (ANR) del Enacom, obra con la que también conectarán los establecimientos educativos, de salud y de seguridad de la zona.

Participaron de la jornada en La Pampa el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli; el delegado provincial de Enacom, Guillermo Rechimont; Juan Carlos Virgilio Mecca, de Aguas del Colorado Sapem; Marcelo de Ambrosio, titular de la pyme que lleva su nombre, y Mario Gribaudo, presidente de la Cooperativa de Electricidad Servicios Públicos y Sociales Santa Elvira. (Télam)