Los precios de los granos cerraron entre estables y al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con las subas más pronunciadas en soja y trigo, mientras el maíz cerró sin cambios, aunque resultó el mercado con más compradores pujando por mercadería.

Por la oleaginosa con entrega inmediata, y para fijaciones, se ofertaron U$S 5 más que ayer para cerrar US$ 335 la tonelada, mismo precio para la entrega contractual y para agosto.

En cuanto al trigo, la oferta disponible saltó US$ 15 hasta los US$ 205 la tonelada, mismo precio para agosto.

Asimismo, mejoraron las condiciones por el cereal de la nueva campaña, con ofertas de US$ 207 la tonelada por trigo con entrega en noviembre, US$ 7 por encima de ayer y de US$ 210 la tonelada, lo que significó una suba de US$ 10 respecto al lunes.

Respecto al maíz, la oferta por mercadería disponible y para agosto cerró sin cambios a US$ 190 la tonelada, mientras que para septiembre, la oferta alcanzaba los US$ 200 la tonelada, con diciembre en US$ 210.

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 340 la tonelada. (Télam)